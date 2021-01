Vláda Pirátů v Česku? Sociolog Hampl už ví, jak by se změnil náš život. Stačí se podívat na tyto body, tvrdí

Vzhledem k politickému vývoji v poslední době se dá předpokládat, že v budoucnu se můžeme ocitnout pod pirátskou vládou. Petr Hampl si myslí, že v tomto případě ČR čekají radikální změny, které se přitom nebudou zakládat především na zájmech běžných občanů, ale na plánech nadnárodních aktérů, a to v oblasti migrace, genderových otázek a podnikání.

Koronavirová krize a s ní spojené ekonomické potíže odhalily neschopnost vládní koalice efektivně čelit výzvám tohoto druhu, říká sociolog Petr Hampl ve svém komentáři pro První Zprávy. V souvislosti s tím vzrostly preference opozičních stran, a to včetně Pirátů. Nehledě na to, že Pirátská strana se může dostat do Strakovy akademie již letos, široká veřejnost stále nemá v dostatečné míře ponětí o tom, jaké hodnoty a principy ve skutečnosti prosazují členové tohoto politického uskupení.

Kromě toho není vyloučeno, že v případě pirátského vládnutí mohou české občany, stejně jako místní podniky, čekat krušné časy. Hampl například tvrdí, že vedení Pirátské strany se vyznačuje tím, že je ochotno přistoupit na porušení zásad volného trhu a na nahrávání nadnárodním korporacím, a to na úkor malých podniků.

„Ke komu Piráti vzhlížejí? Koho respektují? Jakoukoliv vrchnost! Chce Westinghouse zakázku? Piráti začnou okamžitě prosazovat vyřazení všech konkurentů. Chtějí zakázky americké zbrojovky? Piráti okamžitě požadují utracení neomezené částky,” uvedl český expert.

„Chcete-li vědět, jak mohou Piráti změnit váš život, nedívejte se na Piráty, ale dívejte se do Bruselu, na prohlášení Sorosovy Open Society a do korporátních centrál,” zdůraznil Hampl.

Nepředvídatelné chování Pirátů

Hlavní je ale to, že od Pirátů se těžko dá očekávat, že budou hájit především zájmy českých občanů. Podle Hampla jejich zásady a cíle spíš korespondují se zájmy nadnárodních skupin a institucí sídlících například v Bruselu. Jejich postoje v oblasti migrační politiky a genderových témat mají blízko právě k těmto skupinám, nežli k tomu, o co jsou zvyklí se opírat obyvatelé východoevropských zemí.

Před několika dny český publicista Jan Keller podotkl, že předvolební program Pirátů a hnutí STAN, kteří z větší pravděpodobnosti vytvoří liberální blok s tím, aby kandidovali v letošních volbách, nestanoví žádné konkrétní cíle či principy v oblasti migrační politiky.

Keller by rád věděl, co přesně znamenají výroky liberálního bloku v předvolebním programu. Slibuje se totiž, že se blok bude chovat zodpovědně i v otázce migrace.

„Jak známo, postoje k masové migraci se v jednotlivých zemích Evropské unie velmi podstatně liší. ... Ke kterému ze všech těchto nanejvýš zodpovědných přístupů se kloní Piráti a Starostové? Bez tohoto upřesnění nevíme o jejich plánech vůbec nic,“ uvedl sociolog v textu pro Právo.

Keller připomněl rovněž i to, že Evropská komise zemím, které odmítají povinné kvóty na migranty, nejednou vyhrožovala sankcemi. Zrovna pro podporu takových sankcí hlasovala také zelená frakce v Evropském parlamentu, kam patří i Piráti.

Z této skutečnosti přirozeně vyplývá zájem Kellera, jestli čeští Piráti dokáží do budoucna hlasovat jinak než většina zelené frakce.