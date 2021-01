V trojkoalici začaly nesváry. Pražská ODS je proti Pekarové

Podle informací serveru Novinky se šéfovi pražské ODS Tomáši Portlíkovi nelíbí, že celostátní vedení jeho strany přenechalo TOP 09 první místo na kandidátce ve volební baště občanských demokratů.

„Nám to připadá nefér. Jedna věc je, že se dohodli předsedové, ale výsledky z minulých voleb jasně ukazují na to, že v Praze měla postavit lídra ODS,“ prohlásil.

Poznamenává se, že pražská ODS sice před dvěma lety vyhrála volby do magistrátu, ale nenašla k sobě nikoho do vlády.

Portlík současně neskrývá, že jsou ochotni se smířit s Adamovou jako lídrem pouze v případě, že TOP 09 v Praze pomůže sesadit pirátského primátora Zdeňka Hřiba.

Právě kvůli tomu je naplánována poslední schůzka s vedením TOP 09.

„Takový návrh jsme jim dali, ale není to jen o odvolání Hřiba, ale o užší spolupráci v pražském zastupitelstvu, protože pokud máme mít společného lídra s TOP 09, tak musí ukázat, že o hlubší spolupráci stojí,“ podotkl Portlík.

Zástupci TOP 09 ale z této strategie nadšení nejsou.

„Tlačí na nás, abychom odvolali Hřiba, pak budou s mojí kandidaturou souhlasit. Podle nich je totiž nepřijatelné, aby byla celostátní dohoda, že TOP 09 získá v Praze lídra a zároveň nedojde ke změně v pražské koalici,“ uvedla Adamová.

I když politička neskrývá, že s Hřibem coby primátorem mají komplikace už od začátku společného vládnutí, TOP je proti jeho odvolání. Šéfka strany takový postoj odůvodnila tím, že v Praze neexistuje jiná přijatelná koalice, která by prosadila nového primátora.

„Pro nás není cesta odvolat Hřiba a pak se děj vůle boží. To nechceme, byť se nám Hřib nelíbí, ale v době koronavirové krize by to nebylo vůbec šťastné,“ doplnila politička.

V obavách o konkurenci

Článek připomíná, že Pirátská strana vládne v Praze společně s hnutím Praha sobě a koalicí Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a lidovci), kdyžto v opozici je ODS a ANO.

Podotýká se, že pokud by se zastupitelé z TOP 09 spojili s ODS, získali by v 65členném zastupitelstvu pouze 23 hlasů.

Co se týče koalice s ANO, Pekarová uvedla, že pro TOP 09 nepřipadá v úvahu a ostatní strany prý nechtějí o koalici s ODS ani slyšet.

„Pražská ODS má stále cejch, kvůli kterému nemá koaliční potenciál, a teď svůj vlastní problém, že s nimi nikdo nechce vládnout, hází na nás,“ poznamenala předsedkyně TOP 09.

Portlík doufá, že se nakonec dohodnou a nedojde k hlasování ze strany pražské ODS proti celostátní koalici.

V současné době vyjednavači stran připravují koaliční smlouvu a program, jejichž schválení by mělo proběhnout v únoru.

„Svůj návrh spolupráce jsme dali, teď záleží, s čím přijdou oni. Pokud nebude žádné téma k diskusi, tak nebudeme nadšení a dáme svou pozici jasně najevo,“ vyslovil se Portlík.

Místopředseda ODS Martin Kupka také věří, že se pražská ODS s TOP 09 domluví.

„Nedokážu si představit, že by v jakékoli politické straně mohlo fungovat právo veta, v ODS funguje hlasování většiny, ale je v našem zájmu, aby takové klíčové rozhodnutí bylo co nejvíce akceptováno,“ uvedl.

Pekarová se na to dívá stejně. Domnívá se, že pokud by v ODS pražskou organizaci přehlasovali, byl by to špatný signál, že ta koalice nebude fungovat, jak by měla.

„Bude to pouze nahrávat konkurenci,“ doplnila předsedkyně TOP 09.

Zmiňme, že ještě na podzim se lídři ODS, lidovců a TOP 09 dohodli, že budou postupovat v předvolební kampani i během vyjednávání o vládě společně. Lídrem spolku a kandidátem na předsedu vlády je šéf ODS Petr Fiala.

Dohoda ukládá ODS, aby nominovala na společnou kandidátku jedničky v devíti krajích, takže lidovcům zůstanou tři první místa a TOP 09 dvě.