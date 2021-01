Škoda odmítá sponzorovat mistrovství světa v hokeji. Kvůli Lukašenkovi

V prohlášení automobilka uvedla, že hlavní příčinou je porušování lidských práv v zemi, kde loni v kontroverzních prezidentských volbách zvítězila dosavadní hlava státu Alexandr Lukašenko.

Škoda je partnerem MS v ledním hokeji již 28 let. Smlouvu s Mezinárodní hokejovou reprezentací (IIHF) česká automobilka uzavřela ještě v roce 1993. Naposledy byla smlouva obnovena před čtyřmi lety a její platnost vyprší letos.

Letošní šampionát se má konat od 21. května do 6. června a hostit ho mají společně Minsk s lotyšským hlavním městem Rigou. Kvůli protestům přívrženců opozice, která výsledky voleb neuznává, je ale jeho konání v běloruské metropoli ohroženo. Naposledy se MS v ledním hokeji v Minsku konalo v roce 2014. V té době Škoda Auto smlouvu nevypovědělo.

V pondělí Minsk navštívil prezident IIHF René Fasel, který se zde setkal s Lukašenkem. Předmětem jednání bylo plánované mistrovství. Běloruský prezident Fasela ujistil, že je země připravena hostit šampionát kdykoli to bude nutné.