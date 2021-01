Politici reagují na Kalouskův odchod. Co mu vzkázali jeho kolegové?

Po 22 letech odchází z politiky @kalousekm. V naší novodobé historii to byl objektivně jeden z nejlepších ministrů financí, který naší zemí provedl ekonomickou krizí a zvládl udržet stabilitu veřejných financí. Ano, i za to může Kalousek! A minimálně za to mu patří velký dík! 🙏🏻 pic.twitter.com/GUSFde44tZ