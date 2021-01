Trump neudělil milost Assangeovi a Snowdenovi

Nehledě na informace mnoha médií nejsou na seznamu ani sám Trump, ani jeho rodinní příslušníci, ani advokát Rudy Giuliani.

Trump udělil milost celkem 73 osobám a zmírnil tresty dalším 70 lidem.

Agentura Bloomberg dříve oznámila, že Trump připravil rozsáhlý seznam osob, jimž chce udělit milost před svým odchodem z Bílého domu, a zařadil na něj pravděpodobně i sebe samotného a také své příbuzné, přátele a dva známé rappery. O tom, že Trump projednával možnost omilostnit sebe samotného před vypršením jeho funkčního období 20. ledna, psal také list The New York Times.

Proti prezidentovu omilostnění v USA se nikdo nemůže odvolat. Mnozí prezidenti využili této pravomoci, aby zabránili soudnímu stíhání mj. i svých politických stoupenců.

Assange, který byl v roce 2010 obviněn ve Švédsku ze sexuálního obtěžování a znásilnění, se skrýval od června roku 2012 na Velvyslanectví Ekvádoru v Londýně z obav před extradicí. V dubnu roku 2019 byl zadržen na žádost USA. Od té doby se nachází v londýnské věznici Belmarsh. Jednání o otázce extradice začala 2. května roku 2019. Brzy na to americké úřady prohlásily, že předložily Assangeovi nová obvinění v 17 epizodách porušení zákona o špionáži a prozrazování tajné informace. V případě vydání do USA hrozí Assangeovi až 175leté vězení.

Čtvrtého ledna soudkyně Ústředního trestního soudu Londýna Vanessa Baraitserová odmítla úřadům USA extradici Assange a advokáti americké strany prohlásili, že se proti tomuto rozhodnutí odvolají. Šestého ledna soud londýnského obvodu Westminster odmítl propustit Assange na kauci, ten zůstane ve věznici až do projednání amerického odvolání. Propuštění na kauci mu bylo odmítnuto z důvodu, že dříve již porušoval podmínky propuštění. Všechny předchozí žádosti advokátů zamítl soud ze stejného důvodu.

Snowden způsobil v červnu roku 2013 velký mezinárodní skandál, když novinám The Washington Post a The Guardian předal řadu tajných materiálů o programech špehování speciálních služeb USA a Velké Británie na internetu. Poté odletěl do Hongkongu, následně do Moskvy, kde pobýval nějakou dobu v tranzitní zóně na letišti Šeremeťjevo. Poté, co mu azyl odmítla řada jiných zemí, poskytlo Rusko Snowdenovi azyl na jeden rok za podmínky, že zastaví svou činnost proti USA.

V srpnu roku 2014 dostal Snowden povolení k pobytu na tři roky, které mu umožňuje cestovat nejen po Rusku, ale i za jeho hranice. Později bylo Snowdenovi vydáno povolení k pobytu v Rusku s trvalou platností. Snowden později na svém Twitteru oznámil, že se rozhodl požádat o dvojí americko-ruské občanství.