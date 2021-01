Paroubek: Kalousek cítil, že je pro stranu přítěží

Paroubek v rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že Kalousek po 22 letech ve sněmovně pravděpodobně došel k názoru, že „už toho bylo dost“.

„Tak například se cítí unavený, vyhořelý, už určitě vnímá i celospolečenskou atmosféru, že už může být pro stranu v budoucích jednáních třeba spíše přítěží. To znamená s ODS, s lidovci… nechtěl být tou osobou, která tyto vztahy nějakým způsobem, řekněme, naruší,“ prohlásil bývalý premiér.

Následně naznačil, že skutečné důvody jeho odchodu přesto ale mohou ležet úplně někde jinde.

„Samozřejmě jedna věc je, co lidé říkají, jak ideologicky zdůvodňují své pohnutky k nějakému činu, a druhá věc je, jaké jsou skutečné hlubinné příčiny,“ prohlásil pro Parlamentní listy Paroubek.

Při hovoru o politickém odkazu Miroslava Kalouska ho bývalý předseda vlády označil za špatného ministra financí, jenž ve spolupráci s dalšími politiky dovedl zemi k otřesům.

„Jako ministr financí myslím, že byl velmi neúspěšný, i když on si jistě myslí opak, ale měl přístup k řešení státních financí takového účetního, ale nikdy ne národohospodáře. A kvůli tomuhle přístupu a kvůli neumětelství tehdejší koalice, ať už to bylo v úzké spolupráci s Mirkem Topolánkem nebo Petrem Nečasem, vlastně přivedli republiku do hlubokých propadů, do recese a takové recese, kterou způsobili následně za Nečasovy vlády sami svým neumětelstvím. Jeho politické dědictví není nikterak skvělé. Ale lidsky si na něj nemohu stěžovat, i když jsme byli politicky někde úplně jinde,“ uvedl bývalý předseda vlády a dodal: „Byl vtipný řečník a ten vtip ho ani v poslední době neopouštěl. Takže tu a tam jsem se i zasmál, to je potřeba říci. Ale pokud jde o jeho zásahy a zejména do české ekonomiky, tak ty se mi zdály prostě nekvalifikované a nemohl jsem se s nimi nikdy ztotožnit.“

Kalouskův odchod

Miroslav Kalousek se včera vzdal svého poslaneckého mandátu. Své rozhodnutí sdělil hned na úvod úterní schůze Poslanecké sněmovny a i v tiskové zprávě TOP 09 objasnil důvody svých kroků.

„Termín nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny PČR, v nichž už nebudu kandidovat, byl vypsán neobvykle brzy, na konci loňského roku. V důsledku toho již budou všechny letošní schůze Poslanecké sněmovny probíhat v rámci volební kampaně. Je tedy zřejmé, že aktivní část mé dvaadvacetileté kariéry poslance se završila právě nyní; pasivní (byť připouštím, že pohodlné) dokončení mandátu mi již nedává smysl,“ uvedl.