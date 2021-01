Babiš reaguje na Zemanova slova o koalici: Je to názor pana prezidenta, spojovat se určitě nebudeme

Připomeňme, že Miloš Zeman promluvil o koalicích Pirátů s hnutím STAN a také ODS s lidovci a TOP 09. Podle něj jsou tyto dvě koalice záchrannými lany stranám, které by se jinak do parlamentu možná ani nedostaly. „Tedy STAN, lidovci a TOP09,“ uvedl Zeman.

V této souvislosti uvedl Zeman, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici vytvořilo také hnutí ANO a ČSSD. Upozornil však, že jde pouze o jeho názor. „Prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování,“ pronesl prezident.

Premiér Babiš nyní celou věc okomentoval pro ČTK.

„Je to názor pana prezidenta, který možná vychází i z toho, že se všichni spojují proti hnutí ANO,“ sdělil a dodal, že chápe Zemanův výrok, avšak jeho pohled na situaci je jiný.

Vysvětlil, že jeho hnutí vzniklo jako protikorupční proti tradičním stranám, z toho důvodu se s nimi určitě neplánují spojovat.

Parlamentní volby

Co se týče samotných parlamentních voleb, pak zmiňmě, že nedávno potvrdili Piráti, že do nich půjdou v koalici se Starosty. Koalice by chtěla cílit na vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny a chtěla by získat více než čtvrtinu hlasů.

Strany se dohodly, že hnutí STAN bude mít první pozici na kandidátkách ve čtyřech krajích a celostátní lídr koalice bude předseda Pirátů Ivan Bartoš. Z hlediska priorit se jedná o nízké daně, dostupnou zdravotní péči v regionech, ochranu klimatu , inovace a transparentní vládnutí.

Koalice mezi Piráty a Starosty není jediná, která se v zemi zformovala. Již v minulém roce se strany TOP 09, ODS, KDU-ČSL rozhodly, že do příštích voleb půjdou jako trojkoalice. Pro vstup koalice do Sněmovny budou však potřebovat podle volebního zákona přes 15 procent.

Zmiňme, že pokud jde o KDU-ČSL a TOP 09, koalice je pro ně existenčně důležitá. Již delší dobu se totiž obě strany pohybují na pětiprocentní hranici, která je nutná pro vstup každé jednotlivé strany do Sněmovny. Občanští demokraté by jim tak mohli pomoci s tím, že z vrcholné politiky nevypadnou, ale existuje zde i jedno riziko, a sice, že je kandidáti ODS díky kroužkování přeskáčou a nakonec v dolní komoře neposílí, jak si od vzniklé koalice slibují.