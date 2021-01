„Jste idiot.“ Feri zaútočil na poslance Volného za vystoupení ve sněmovně bez roušky. Následovala rvačka

„Jste sobecký idiot, protože tady mluvíte bez roušky, bez roušky na mikrofon,“ řekl na adresu poslance Volného člen TOP 09 Dominik Feri.

Volný přišel k pultu hovořit bez roušky a před pult postavil ceduli s nápisem: Konec plošného nouzového stavu!!! Podporujeme cílená opatření.

Předtím Lubomír Volný navrhl vytvořit systém dobrovolné izolace lidí, kteří se cítí ohroženi, jimž by stát přispíval, aby je tím motivoval zůstat doma a měli možnost pokrývat své životní náklady.

„Za nás jsme zvažovali částku tři tisíce korun, to je devět miliard měsíčně. Když se vezme těch 100 miliard, co nás ten lockdown bude minimálně stát, tak to bychom měli na deset měsíců programu dobrovolné sebeizolace,“ prohlásil poslanec Volný.

„Mám tady pro vás nabídku, mám tady dvě stě bonbonů. Vzhledem k tomu, že je nás tady dnes poloviční počet, každý si můžete vzít dva a tři z nich obsahují něco, co se vám nebude líbit, ale já vám neřeknu, co to je, protože ani, když se jdete vakcinovat, tak se úplně nedozvíte, co do vás jde,“ prohlásil ke konci svého vystoupení.

Rvačka ve Sněmovně

Během projednávání nouzového stavu došlo v Poslanecké sněmovně ke rvačce. Strkanice začala mezi nezařazeným poslancem Lubomírem Volným a místopředsedou Sněmovny Tomášem Hanzelem z ČSSD. Do rvačky se následně zapojilo ještě několik dalších lidí.

Vše začalo tím, že Hanzel vypnul Volnému mikrofon. Ten poté uvedl, že půjde k němu a použije jeho předsednický mikrofon. Kvůli rvačce musela být vyhlášena 15minutová přestávka.

Metnar má koronavirus

Ministr obrany Lubomír Metnar na sociálních sítích uvedl, že chytil koronavirus. V posledních dne se prý necítil dobře a pracoval z domova. Nehledě na nemoc údajně bude pokračovat ve své práci.

„V posledních dnech jsem se necítil dobře a pracoval z domova. Test na covid dnes bohužel potvrdil, že jsem pozitivní. Mám kašel a cítím se unavený, ale jsem a snad i nadále budu schopen důležitou agendu řešit online. Přeji všem pevné zdraví!“ uvedl na Twitteru.

Metnar není zdaleka první politik a známá osobnost, kterým se nákaza covidem-19 nevyhnula. Před pár dny o svém zdravotním stavu informoval například ministr zahraničí Tomáš Petříček.

​Brzké uzdravení Metnarovi popřál prostřednictvím odpovědi na sociální síti premiér Andrej Babiš.