Kalousek promluvil o své nedůvěře vůči Pirátům: Jsou komsomolci, přející si gulagy s wifinou, ale…

Bývalý lídr TOP 09 Miroslav Kalousek v rozhovoru pro česká média uvedl, jaký má postoj vůči možné spolupráci s Českou pirátskou stranou po volbách. I když se politik netají svou nespokojeností s programem a prioritami Pirátů, považuje je za žádoucího partnera pro koalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09. A je přesvědčen, že by měli uzavřít koaliční smlouvu.

Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí a někdejší lídr KDU-ČSL a TOP 09, na začátku tohoto týdne oznámil svou rezignaci na poslaneckou funkci po více než dvaceti letech působení v českém parlamentu. Nehledě na toto rozhodnutí ale neuvažuje nad tím, že by na politiku úplně zapomněl. Podle svých slov je i nadále odhodlán poskytovat pomoc svým kolegům ve Sněmovně, stejně jako svým spolustraníkům. V jednom z rozhovorů se rovněž podělil i o své úvahy ohledně nadcházejících parlamentních voleb a okomentoval perspektivy spolupráce mezi dvěma opozičními koalicemi.

„Mám opravdu velkou nedůvěru v některé pirátské priority. I v jejich způsob uvažování. Někdy si představuji, že takto uvažovali mladí komsomolci… Mám obavu z některých jejich extrémů v programu,“ sdělil na rovinu Kalousek.

Přesto, že obě koalice mají v letošních volbách obdobné cíle, a sice porazit hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, stále jsou politickými oponenty, tvrdí český politik. Kalousek přitom neváhal a vyjádřil svou nedůvěru vůči Pirátskům, kteří vytvořili předvolební koalici s hnutím STAN. Vadí mu totiž samotné priority strany, v nichž cítí určité totalitní prvky.

Dále se exposlanec dokonce přiznal, že by si vůbec nepřál realizace některých programových bodů České pirátské strany, protože by to mohlo přispět k omezení svobody a práva občanů na ochranu soukromí.

„Já mám někdy pocit u některých Pirátů, že jejich ideální svět jsou gulagy s wifinou. Ve kterých budeme všichni sledováni, všichni odposloucháváni a všechno bude digitalizované. To není svět, ve kterém bych chtěl žít,“ prohlásil politik.

V současné době však rozdíly mezi hodnotami a prioritami dvou koalic nejsou podstatné, myslí si Kalousek. Podle jeho názoru by obě koalice po volbách měly podepsat koaliční smlouvu a spolupracovat.

„Pevně ale doufám, že oba bloky, středopravý a středolevý, ve volbách uspějí a vytvoří koalici. Protože jsou ke spolupráci odsouzeni,“ uzavřel exposlanec.

Odchod Kalouska ze Sněmovny

Na úterní schůzi Poslanecké sněmovny dlouholetý poslanec Miroslav Kalousek prohlásil, že se vzdává svého mandátu. Vysvětlil rovněž i důvod svého rozhodnutí.

„Termín nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny PČR, v nichž už nebudu kandidovat, byl vypsán neobvykle brzy, na konci loňského roku. V důsledku toho již budou všechny letošní schůze Poslanecké sněmovny probíhat v rámci volební kampaně. Je tedy zřejmé, že aktivní část mé dvaadvacetileté kariéry poslance se završila právě nyní; pasivní (byť připouštím, že pohodlné) dokončení mandátu mi již nedává smysl,“ uvádí se.

Následně dodal, že považuje za správné, aby své názory ve sněmovní debatě prezentovali ti poslanci, kteří se budou ve volbách ucházet o hlasy voličů.