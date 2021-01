Generál Šándor o USA: Proč neustále kopou do Trumpa? Nezačal ani jednu válku

Bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor nechápe, proč je exprezident USA Donald Trump tolik kritizován. V rozhovoru pro portál ParlamentníListy.cz uvedl jeho hlavní zásluhy i to, co očekává od nového prezidenta Joea Bidena.

Šándor se vrátil k nepokojům ve Washingtonu ze 6. ledna, kdy část Trumpových příznivců vtrhla do budovy Kapitolu. Podle něj těmito násilnostmi si Trump pokazil svou pověst. Nicméně tak velká kritika, které čelí i v Česku, není fér.

„Zaráží mě, jak řada našich amerikanistů do Donalda Trumpa dnes kope a dělá z něj největšího vyvrhele, který nedělal nic jiného, než že čtyři roky v Bílém domě škodil. To přeci vůbec není pravda. Neměli bychom se uchylovat k tak brutálnímu zkreslení, co Donald Trump udělal,“ prohlásil Šándor.

Pozitivně například hodnotí Trumpovu snahu dostat Spojené státy z celé řady vojenských konfliktů, v nichž se poslední desetiletí angažovaly.

„Donald Trump byl v tomto jedinečný, po dlouhé době americký prezident, který nezačal žádnou válku a snažil se je ukončovat,“ míní odborník.

„Začalo to někde kolem MeeToo, zvrhávalo se to s Black Lives Matter, odstraňováním symbolů, líbáním nohou černochům. Neuvěřitelné věci, kdy se lidé omlouvají za něco, za co nemohou. Jaký smysl má omlouvat se za to, co se stalo před dvěma sty lety,“ diví se Šándor.

Nesouhlasí ani s tím, že by Trump rozděloval společnost. Právě jeho zvolení je výsledkem onoho rozdělení, které se nejvýrazněji projevovalo hnutím MeToo a později i Black Lives Matter

Podle bývalého šéfa vojenských zpravodajců bude mít nový prezident Joe Biden velký problém, aby situaci uklidnil. Bránit mu v tom bude nejspíše levicové křídlo Demokratické strany v čele s Bernie Sandersem a dalšími politiky. Proto možná bude muset v některých otázkách spolupracovat i s republikány více, než by chtěl.

Šándor přitom uznal, že Biden bude mít výhodu v příznivějším obrazu médií, která ve většině případů Trumpa tvrdě kritizovala.

„CNN a další televize a deníky do něj (Trumpa, pozn. red.) bušily hlava nehlava. Může si za to částečně i sám, on svým vystupováním jim k tomuto nadbíhal. Joe Biden bude mít v tomto výhodu, většina médií a umělců je na jeho straně a dají mu mnohem klidnější prostor k fungování,“ poznamenal generál.

Přitom ale podotkl, že média již nejsou pojistkou demokracie, ale naopak slouží zájmům finančních skupin.

„Média už dávno nejsou pojistkou demokracie. Slouží zájmům silných finančních a jiných skupin. Sociální sítě jsou silné v ovlivňování řady lidí, kteří některé názory nekriticky přebírají a nijak se nesnaží přemýšlet,“ míní expert.

„Kdo je za tím Twitterem? Kdo je ten nejchytřejší, nejpovolanější, aby rozhodl, že teď vypneme Donaldu Trumpovi Twitter a Facebook, vygumujeme ho z povědomí všech Američanů? Kdo si osobuje právo takto rozhodovat? Toto se stát nemá. Jediné, kde se to dělat má, jsou věci nezákonné. A tam by to neměl dělat provozovatel sociální sítě, ale měly by to dělat soud a policie,“ doplňuje.

Co čekat od Bidena

Nového prezidenta považuje Šándor za zkušeného politika, který se umí dohodnout. Navíc bude stavět na úspěchu některých z Trumpových politik.

„Má všechny podmínky kapitalizovat na tom, co Trump udělal dobře. Tlačil na vývoj vakcín, ta teď v Americe je. Udělal i řadu věcí v ekonomice. To jsou věci, které Biden může využít a říci, že je to jeho úspěch. Ve Spojených státech je pokles nakažených. Může v zásadě využít úspěchů Trumpovy politiky,“ sdělil Šándor.

„Tím, že Joe Biden nechal odstranit bustu Winstona Churchilla z Oválné pracovny, asi nezasadil ideální trumf v americko-britských vztazích. To jsou sice věci jen symbolické, ale něco naznačují a ukazují,“ komentuje Bidenovo gesto analytik.

Biden bude nejspíše pro Evropu znamenat pozitivní změnu. Posílí alianční vazby a bude usilovat o dohodu s Íránem. Do pařížské klimatické dohody se již vrátil. S Británii ovšem vztahy mohou ochladnout.

Podle něj by měl konflikty ukončovat a zbytečně neválčit. Pokud se to bude dít, tak to bude pro Evropu dobrá zpráva.

„Pokud jde o Česko, bude ho zajímat tendr o dostavbu Dukovan,“ uzavřel Šándor.