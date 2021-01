Fiala chce od Sněmovny usnesení k Rusku a Navalnému. Lidé mu v této souvislosti něco vzkázali

„Chceme, aby se český parlament vahou své autority vyjádřil k tomu, jak bezpečnostní orgány postupují proti demonstrujícím a abychom se zasadili o to, aby byl Navalnyj co nejrychleji propuštěn z vazby,“ prohlásil Fiala.

Připomeňme, že minulý víkend protestující požadovali propuštění opozičníka Alexeje Navalného, který byl zatčen před týdnem, když se vrátil do Moskvy z léčení v Německu. Tam se zotavoval z otravy, kterou bloger připisuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB. Kreml obvinění popírá a považuje je za neopodstatněná.

Fiala se neomezil na novináře a svůj výše zmíněný krok uvedl i na sociální síti.

„ODS dnes v PS navrhne usnesení:

1) Poslanecká sněmovna odsuzuje násilí ze strany bezpečnostních orgánů Ruska proti pokojně demonstrujícím občanům.

2) Vyzývá českou vládu, aby se diplomatickou cestou zasadila o co nejrychlejší propuštění Alexeje Navalného z vazby,“ stojí v příspěvku poslance.

Jak vyplývá z reakcí sledujících, lidé úsilí a zájmy lídra ODS nepochopili.

„Jen škoda, že se veřejně neukazuje, jak se policie chová k pokojným demonstrantům v Německu, Rakousku a jinde.... po celém světě. To, co se objevuje poslední půl rok, je odstrašující. Každý ať si zamete před vlastním prahem. Řešte ČR a nestrkejme nosy do okolních států, ještě potažmo, že se nám předkládá jen to, co bychom měli vědět a co bychom si měli myslet. Nechala bych to na zvážení každého, ať si udělá názor sám a ne co nám tady vedení servíruje,“ napsala Pavla Pájulka.

Další sledující vyslovili stejný názor.

„To jsou starosti teda v týhle době. Vám asi pořád nedochází, že tady necháváte svoje lidi rok skoro bez příjmu!! To bych řešil spíš než Navalného,“ nechápe Fialu Petr Koptík.

„Mě by spíš zajímalo, kdy budeme my normálně žít, udělejte něco pro české lidi,“ stojí v poznámce uživatele Rennz Koreni.

Jiní uživatelé Facebooku přišli s razantnější kritikou.

„ODS pod americkou ochranou plive na bratry Slovany,“ uvedl Josef Nosek.

Padly i připomínky o událostech v evropských zemích.

„Nepamatuji se, že byste stejným způsobem odsuzovali policejní násilí proti Kataláncům ve Španělsku nebo žlutým vestám ve Francii. Starejte se v parlamentu, o co se máte starat. Třeba o dostatek vakcín pro lidi. Navalnyj tu nikoho nezajímá,“ zdůraznil Pavel Dolák.

„A petice proti násilí francouzské policie proti žlutým vestám bude taky...?“ dotazuje se Fojtík Lumír.

Někteří přišli i s ironickou předpovědí.

„Tak to budou sankce i na Holandsko. Tam ty demonstranty řezali jako žito,“ podotkla Dana Bernatová.