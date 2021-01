Napětí mezi komunisty a vládou roste. Buď Babiš napraví, co spáchal, nebo ho nebude KSČM tolerovat, řekl Grospič

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič v pátek v České televizi (ČT) vyjádřil rozčarování nad přístupem vlády k podmínkám, jejichž splnění požadovali komunisté výměnou za podporu státního rozpočtu a prodloužení nouzového stavu.

„Buď Andrej Babiš napraví to, co spáchal, anebo tedy musí přijmout to, že Komunistická strana Čech a Moravy už nadále nebude tolerovat jeho excesy, které nejsou ve prospěch České republiky,“ řekl.

Komunistům vadí hned několik věcí. Pomohli vládě prodloužit nouzový stav do 14. února. Podmínili to tím, že se od února vrátí do škol žáci prvního stupně základních škol a poslední ročníky ZŠ i středních škol, a také, že se otevřou ski areály od 29. ledna.

„Pan předseda bude jednat s panem premiérem, ale myslím si, že to není čestné jednání. A my z toho určitě vyvodíme důsledky, budeme se tím zabývat i na našich nejvyšších stranických orgánech. Ty jsou svolány na příští týden. V úterý se sejde kolegium, v pátek se sejde výkonný výbor a myslím si, že to není férové jednání ze strany vlády, ze strany premiéra,“ řekl Grospič.

Nicméně, tak se nestalo, a vláda naopak s odkazem na vývoj epidemie rozhodla o zpřísnění některých opatření.

Komunistů se také dotklo, že vláda porušuje to, k čemu se zavázala, když ji KSČM pomohla schválit rozpočet na letošní rok. Podmínila to tím, že bude odebráno 10 miliard korun z rozpočtu armády a převedeno do rozpočtové rezervy.

Vzápětí po schválení rozpočtu členové vlády deklarovali, že peníze armádě co nejdříve vrátí. Tento týden kabinet Andreje Babiše rozhodl o převodu pěti miliard zpět armádě.

Premiér Andrej Babiš také řekl, že o dalších pěti miliardách rozhodne vláda asi v únoru. „Budeme chtít od vlády vysvětlení a považujeme to rovněž za neupřímné jednání,“ řekl v ČT Grospič.

Podle Grospiče ale KSČM požadovala od vlády, aby prosadila více návrhů, zejména ze sociální oblasti, a většina z nich se povedla: „Je potřeba aby si lidé uvědomili, že kdyby nebylo tohoto tlaku komunistické strany a těchto požadavků, tak by nikdy Babišova pravicová vláda tyto sociální věci nerealizovala.“

Jedinou ze sedmi podmínek, která nebyla splněna, je pětitýdenní zákonná dovolená pro zaměstnance. Pokud jde o požadavek na ústavní ochranu vod, o tom se podle Grospiče nyní jedná.

Premiér by si také podle Grospiče měl být vědom toho, že přestože v řadě krajů vyhrál krajské volby, tak se ostatní strany spojily proti němu, což je varovným signálem.