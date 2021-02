Bartoš premiérem? Ambice ukázal. Češi uvažují, co se pak v zemi stane

Současné vládě chybí důvěra odborníků, stejně jako důvěra běžných českých občanů, myslí si předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Důvodem tohoto stavu je podle Bartoše styl řízení a chování premiéra Babiše vůči svému okolí, mnozí se totiž obávají spolupracovat se šéfem ANO či otevřeně vyslovit svůj názor, a to kvůli nespolehlivosti předsedy vlády, který může na ně popřípadě uvalit veškerou odpovědnost či veřejně zkritizovat. Dalším nedostatkem nynější vlády je nedostatečná podpora obyvatelstva v době pandemie, zvláště těch, kteří se ocitají v karanténě.

Ve svém rozhovoru pro česká média dal český poslanec najevo, že nevidí problém v tom, že v podstatě nikdo z členů vedení Pirátské strany a hnutí STAN nemá zkušenosti ve státní správě. Ivan Bartoš si je jistý, že česká společnost potřebuje změny, a otevřeně prohlašuje, že bude usilovat o to, aby pravidla těchto změn určovala jeho koalice. Naznačil rovněž, že je připraven i na kompromisy, co se týče spolupráce s dalšími opozičními politickými subjekty.

„My jsme progresivní a na druhé straně vidím spíše tradiční způsob řešení politických věcí až třeba na úrovni byrokracie, což paradoxně hodně ODS kritizuje. Je to o konsenzu. To, že jsme schopni jednat, jsme ukázali i ve spolupráci a přípravě s hnutím STAN,” uvedl Bartoš.

Jsou Češi připraveni na vládnutí Pirátů?

Jak svědčí poslední průzkumy, volební preference koalice Pirátů a Starostů jdou postupně nahoru. Nicméně mezi českými občany jsou i ti, co si vítězství Pirátů v budoucích volbách moc nepřejí. Určité obavy v nich například vyvolává Bartošova touha po moci, o čem píší v komentářích někteří uživatelé na sociální síti Facebook.

„Nezdravé sebevědomí, přehnané ambice a žádné schopnosti, to neklapne, ač moc touží po slávě a moci tenhle ‚vůdce‘,” poskytla nepříznivou charakteristiku předsedy Pirátů uživatelka Karolína Kajuša Sýkorová.

Mezi mnohými komentujícími panovala shoda, že Česko určité změny opravdu potřebuje. Avšak názory na to, jaké by měly být a kdo by je měl provádět, se značně lišily. Část uživatelů tvrdila, že by nechtěla vidět v křesle premiéra ani Babiše, ani Bartoše. Některým se moc nezamlouvaly ani plány či principy Pirátů.

„Změna je určitě nutná,ale bez migrantů a eura!” zdůraznil Bruno Melichar.