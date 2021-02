„Je to ústavní prasečina.“ Klaus z Trikolóry okomentoval rozhodnutí Ústavního soudu

„Měnit 8 měsíců před volbami pravidla hry, která tady fungovala 30 let, je nezodpovědné. Bez ohledu na to, komu to (ne)prospěje,“ prohlásil na svých sociálních sítích politik.

„Trikolóře jako menší straně to pomůže a usnadní spolupráci se Svobodnými či Soukromníky, ale je to ústavní prasečina. ÚS je zpolitizovaný, snaha části končících soudců zalíbit se senátorům. Roztříštěnost politické scény, horší možnost sestavit funkční vládu, větší moc stranických sekretariátů (2. skrutinium). Oslabení sněmovny,“ uvedl Václav Klaus mladší.

„Oddechla si i ODS+TOP+lidovci se strašákem 15%,” uzavřel svůj post předseda Trikolóry.

Václav Klaus mladší nebyl zdaleka jediný, kdo rozhodnutí soudu komentoval. Dalším byl například předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Jak uvedl předseda Pirátů, soud potvrdil dlouhodobou pozici Pirátů v této otázce.

„Ústavní soud potvrdil dlouhodobý názor Pirátů i Starostů, že hlasy voličů musí mít stejnou váhu. Dosud byla situace taková, že např. ANO potřebovalo na mandát 19 232 hlasů, zatímco třeba právě Starostové dvakrát tolik. Ústavní soud také zrušil diskriminační klauzuli pro koalice, jejíž snižování jsme dlouhodobě prosazovali,“ uvedl na svém Facebooku Bartoš.

Podle jeho slov je nepříjemné, že Ústavní soud učinil toto rozhodnutí na počátku volební kampaně.

„Je nepříjemné, že soud rozhodl po třech letech zrovna na počátku volební kampaně, ale jde o řešitelnou situaci. Jsme připraveni společně se Starosty jednat tak, abychom mohli rychle doplnit volební zákon a volby se mohly řádně konat. Věřím, že ve Sněmovně i Senátu najdeme rychlou shodu, první schůzka má proběhnout již v úterý,“ myslí si pirátský předseda, který dodal, že rozhodnutí soudu nic nemění na stávající koalici mezi Piráty a Starosty.

„Ústavní soud dělá politiku“

Za pravdu o tom, že český ústavní soud je zpolitizovaná organizace, dala Václavu Klausovi komentátorka Karolína Stonjeková. Komentátorka kromě jiného uvedla, že obě varianta – i stávající, i nová po rozhodnutí soudu – jsou realizací poměrného systému.

„Pár slov k tomu Ústavnímu soudu: Posláním Ústavního soudu je, lapidárně řečeno, posuzovat, zda je nějaká norma v souladu s Ústavou, zda daná norma Ústavě neodporuje. A pozor, teď přijde kouzlo - Hlava druhá, článek 18 Ústavy hovoří zcela jasně o tom, že do Poslanecké sněmovny volíme podle zásady poměrného zastoupení! Pozor, přijde druhé kouzlo! Druhé kouzlo spočívá v tom, že z tohoto pohledu je pak úplně jedno, jestli mandáty přepočítáváme podle klasického D’Hondta nebo podle upraveného, a je to jedno proto, že v obou případech se pořád jedná o poměrný systém! Ano! Tento poměrný systém je disproporční ve prospěch velkých stran, to je pravda. Ale ani tahle disproporce nic nemění na holém a jasném faktu, že i tak jde stále o poměrný systém. Takže ani na upraveném, ani klasickém D’Hondtovi není vůbec nic, co by mohlo odporovat Ústavě,“ uvedla na svých sociálních sítích.

„No a na závěr třetí kouzlo - pokud tedy zítra ÚS vyhlásí, že přepočet na mandáty je protiústavní, pak to znamená, že Ústavní soud nedělá strážce Ústavy, ale že dělá politiku!!! A člověk nemusí být zrovna expert na Ústavu, aby věděl, že taková role Ústavnímu soudu fakt nepřísluší...“ dodala.

Rozhodnutí ÚS

Ústavní soud zrušil část volebního zákona. Problém spočívá v rozdělení na kraje a přepočtu mandátů, to je prý diskriminující. Rozhodnutí bude platit i pro letošní volby. V úterý na poradě pléna k takovému rozhodnutí dospěli soudci. Pro zrušení těchto pravidel, které znevýhodňují menší strany, hlasovalo 21 senátorů z různých klubů.

Nově bude koalicím pro vstup do Poslanecké sněmovny stačit pět procent hlasů. Ústavní soud zrušil aditivní klauzule, které představovaly 10, 15, respektive 20 procent. Ústavní soud také pozměnil paragrafy, které se týkají určení počtu poslanců v jednotlivých krajích a průběh skrutinia.