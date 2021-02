„Volby 20 let nikdo nezpochybňoval, ani Ústavní soud. Rychetský dělá politiku.“ Komunisté se po rozhodnutí ÚS rozpálili

„Rozhodnutí Ústavního soudu považuji za nešťastné do značné míry nikoli právní, ale politické. Je ironií, že Pavel Rychetský byl jako předseda legislativní rady vlády autorem volebního zákona, který teď Ústavní soud shodil. Není to tak dlouho, co Ústavní soud zamítl zrušení kvót pro odstupňování volebních koalic pro vstup do Poslanecké sněmovny a nyní je zrušil bez náhrady a dokonce zrušil i d´Hondtovu metodu. KSČM z toho nemá strach, protože pro nás to bude znamenat, že dojde k drobné nápravě a nebudeme potřebovat tolik hlasů na získání mandátu v malých krajích, jako jsou Liberecký, Karlovarský, Zlínský,“ cituje Grospičova slova Facebooku KSČM.

Podle jeho názoru zbývá velice málo času na provedení změn, které vyplývají z rozhodnutí Ústavního soudu. Místopředseda KSČM předsedu ÚS Pavla Rychetského obvinil z toho, že činí politická rozhodnutí.

„Stížnost u Ústavního soudu ležela tři roky, takže měl dost času rozhodnout a vydat svůj nález, nikoli čekat, až pan prezident vyhlásí volby do Poslanecké sněmovny. Vyhlašuje je podle platného zákona, který by se neměl měnit. Když od termínu voleb odečteme zhruba devět měsíců, kdy by už mělo být stoprocentně jasno, zbývá velice málo času, dva až tři měsíce, aby se provedly zásadní úpravy volebního zákona. To znamená překopat volební systém, který tu platil dvacet let a nikdo ho nezpochybnil, ani Ústavní soud. Považuji to rozhodnutí za politické a myslím si, že se předseda Ústavního soudu pan Rychetský dopouští spíše než právních rozhodnutí příslušejících Ústavnímu soudu rozhodnutí politických, podle toho, ke které straně se zrovna přiklání a cítí v ní větší sílu. Rychetský například rezignoval na protiprávnost církevních restitucí, na stav české justice a v podstatě tímto rozhodnutím, na němž se spolupodílel, dovedl Českou republiku do ústavní krize,” myslí si Stanislav Grospič.

Názor exprezidenta

Bývalý prezident Václav Klaus včera vyjádřil názor, že Ústavní soud a někteří jeho členové se tímto rozhodnutím pustili do politického boje. Rozhodnutí ÚS přitom označil za nedůvěryhodné a účelové.

Jeho kritika rozhodnutí ÚS byla publikována na stránkách Institutu Václava Klause. Má sedm bodů, v nichž podrobně rozebírá důsledky jednání ústavních soudců.

„Posláním Ústavního soudu je chránit stabilitu demokratického systému. Zásah do tak zásadní součásti politické demokracie, jako jsou volby, nelze hodnotit jinak než jako nezodpovědný politický aktivismus,” uvedl Klaus ve svém bodě číslo pět a dále dodal, že Ústavní soud destabilizoval politický systém ČR.

„Soudci opustili jakoukoli zdrženlivost a nezbytný konzervativismus. Svou instituci naopak zatáhli do politického boje a stali se jedním z aktivních politických hráčů. To bude mít pro samotný Ústavní soud do budoucna vážné následky a jeho politizace je tímto krokem zpečetěna,” prohlásil bývalý president ve svém posledním sedmém bodě.