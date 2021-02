Filip o pozornosti ke Sputniku V: Nabubřelé chování Petříčka, spojené se špiněním RF, se ukázalo jako naprostý nesmysl

Předseda KSČM Vojtěch Filip přichází s komentářem ohledně páteční cesty premiéra Andreje Babiše do Budapešti. Politici kromě jiného debatovali o očkování a zkušenostech s ruskou vakcínou Sputnik V.

Lídr komunistů napsal poměrně výstižný název svého statusu: Opět chtějí těžit z aktivity KSČM!

Filip zdůraznil, že po dlouhých měsících, kdy obyvatele republiky jak EU, tak premiér Babiš ujišťoval, že vakcíny proti covidu-19 bude dostatek, země se ocitla podle slov politika tradičně ve velkém problému.

„Dostatek prostě není. Hlasy KSČM ve sněmovně, abychom o dodávkách vakcín jednali i s Ruskem a Čínou, nebyly vyslyšeny. Do hry totiž i v tak závažných souvislostech vstoupily primitivní protiruské a protičínské argumenty,“ poukázal ne nedávnou minulost politik.

Poté zdůraznil, že najednou premiér Babiš letí za maďarským premiérem jednat o Sputniku V.

„To, co KSČM, a třeba i já osobně, jsme s ruskou stranou na mnohahodinových a ve vztahu k protiruským aktivitám některých našich politiků, velmi náročných jednáních, dohodli, se bude řešit prostředníkem,“ neskrývá své zklamání Filip.

Domnívá se, že v tomto případě se nejedná vůbec o vítězství.

„To je pozdní lítost a přiznání nesprávného rozhodnutí a zejména špatné politiky vůči stálým členům Rady bezpečnosti OSN,“ konstatoval šéf komunistů.

V jeho příspěvku je slyšet i noty ironie.

„Samozřejmě, není to poprvé, kdy hloupě odmítané návrhy KSČM si nakonec přisvojí někdo jiný, ale toto je už hodně za hranou. Nabubřelé a primitivní chování ministra zahraničí Petříčka, spojené se špiněním Ruské federace při používání „dvojího metru“, se ukázalo jako naprostý nesmysl,“ podotýká politik.

V další pasáži nechybí mimo jiné i připomínka o tom, jak se chová Evropská unie vůči svým členským zemím.

„A teď když nás nechala celá slavná EU na holičkách, tak si naprosto bez jakýchkoli skrupulí ještě někteří chtějí přisvojit cizí práci. Je pravda, že z toho asi ‚potrefené husy‘ už politický kapitál nezískají a KSČM to ani nepřipustí. Stačí, když připomeneme výroky některých,“ uzavřel.

Někteří sledující Filipa ve svých poznámkách podpořili.

„V EU nás děsí a za hranicemi EU se lidé životem těší,“ napsala Eva Bártová.

„Naprostý souhlas!!!“ lakonicky okomentovala Jana Bystřická.

„Petříček selhává celou dobu. Jestliže nezvládá udržovat dobré vzájemné vztahy se zahraničím, a to znamená také s Ruskem. Měl by sám odejít s postu ministra zahraničí. Mnoho zemí se snaží získat vakcínu Sputnik a domluvit se s Ruskem. Jen u nás někteří poskoci západu volí tu horší variantu, jako ve všem, co se tu děje od 90. let,“ vyslovila se Jarka Pešková.

V komentářích padly i žertovné otázky.

„A nevyhubí Sputnik protirusky smýšlející občany?“ dotazuje se Oldřich Koubek.

Ve jménu znalostí

V pátek premiér Andrej Babiš navštívil Maďarsko, kde jednal s premiérem Viktorem Orbánem o očkování a o zkušenostech s ruskou vakcínou Sputnik V. Předsedu české vlády doprovázel expertní tým na koronavirus.

Babiš uvedl na tiskové konferenci po jednání se svým protějškem, že se česká delegace dozvěděla mnoho informací o řešení koronavirové pandemie, vymáhání dodržování opatření a také zajišťování vakcín proti novému typu koronaviru.

Právě do Maďarska dorazilo v úterý prvních 40 tisíc dávek ruské vakcíny Sputnik V. Podle smlouvy má pak Rusko dodat do země během tří měsíců dva miliony dávek.

A jaké je mínění Babiše? Ten konstatoval, že pakliže by se Česku naskytla možnost získat i vakcínu, která není v EU schválená, je ve hře podobný postup, jaký učinilo Maďarsko.

„Vakcína není o politice. Je to o bezpečnosti, o zdraví,“ řekl.