Mináře opustila marketingová agentura. Budoucnost jeho hnutí je v ohrožení

Minář chce jít se svým hnutím do voleb pouze v případě, že nasbírá půl milionu podpisů. K dnešnímu dni by jich měl podle dřívějších představ zhruba sto tisíc. Realita je ovšem taková, že jich sesbíral pouze necelých 30 tisíc, neboli 5,8 %. Kvůli pandemii koronaviru navíc sběr probíhá velmi pomalu. Hospodářské noviny nyní informovaly, že s hnutím Lidé PRO již ukončila spolupráci marketingová agentura První prezidentská.

„Neřekl bych, že jsme odešli, spíš jsme přerušili dodávky služeb. Hnutí si nás v tuto chvíli nemůže finančně dovolit,“ řekl pro HN spoluzakladatel agentury Jakub Hussar, který dříve stál za prezidentskou kampaní Pavla Fischera. „Jako agenturu nás to moc mrzí, ale dělat teď kampaň, jakou jsme chtěli, není možné,“ dodává.

Kvůli vládním opatřením proti koronaviru nemůže totiž mobilizovat tisíce dobrovolníků a s nimi objíždět republiku, jak si původně představoval. Navíc se domnívá, že sběr podpisů byl chybou a je nutné od něj upustit.

„Sběr podpisů byla strategická chyba. Za sebe myslím, že posbírat jich půl milionu v této době není reálné. A je zbytečné o to usilovat,“ říká Hussar.

„Kontaktní kampaň je komplikovaná, ale při dodržení ochranných opatření naši dobrovolníci a kandidáti v ulicích být mohou,“ říká Ondráčka pro HN. „V posledních pár dnech jsme sběr podpisů v ulicích začali pořádně rozjíždět, dobrovolníci dostali stánky, tvoří se jejich regionální buňky, vyrážejí do ulic. Funguje to skvěle, stejně jako naše on-line komunikace. Už nyní máme o stovky podpisů denně víc a chceme dál akcelerovat,“ doplňuje.

Minář si přesto za sběrem podpisů stojí a podporuje ho v tom i jeho kolega, bývalý ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka. Do konce března by mělo hnutí mít 100 tisíc podpisů. Až je shromáždí, tak má proběhnout ustavující sjezd a bude představen plán pro Česko.

Pokud se jim ale do konce března podpisy sesbírat nepodaří, budou uvažovat o tom, co dále s hnutím udělají. Rozpouštět ho ovšem nechtějí a nejspíše by usilovali o spolupráci s některými dalšími stranami. I to však může být problematické, neboť předvolební koalice se již z větší části vytvořily.

Dříve spolupráci s Minářem nevylučovali Piráti či hnutí STAN. Oba politické subjekty, jež jdou spolu do voleb, ale dávají najevo, že na spolupráci je již pozdě. Podobně jsou na tom i Zelení, kteří se nyní soustřeďují na vyjednávání se sociálními demokraty.

„Pro nás to bohužel v dubnu může být pozdě i vzhledem k připravovanému harmonogramu vyjednávání s ČSSD. Ale úplně bych to nevyloučila,“ citují HN spolupředsedkyni Strany zelených Magdalenu Davis.

Svůj politický projekt oznámil Minář v říjnu loňského roku. Prezentuje ho jako alternativu jak pro voliče ANO, tak i nevoliče. Mladý politik tvrdí, že na rozdíl od tzv. demokratického bloku hodlá pracovat „od spodu“ a vydat se přímo mezi lidi, aby se jich zeptal, co očekávají. K tomu má sloužit i sběr podpisů.

V prosincovém rozhovoru pro Standa show Minář uvedl, že pokud s podpisy neuspěje, tak ve volbách podpoří jednu z opozičních stran. Vylučuje ovšem jakoukoli podporu ANO, ČSSD, komunistů či SPD. Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.