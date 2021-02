Kdo nepodpoří prodloužení nouzového stavu, má na rukou krev. Babiš se tvrdě pustil do opozice

Jednání s opozicí o podpoře již šestého prodloužení nouzového stavu zatím výsledky nepřineslo. Představitelé opozičních stran si kladou podmínky, které vláda neakceptuje. Před zítřejším hlasováním prohlásil, že za zvýšený počet nakažených a mrtvých ponesou odpovědnost ti, kteří prodloužení nepodpoří.

„Pokud někdo zítra neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko,“ prohlásil Babiš.

„Pokud máme bojovat proti covidu, tak musíme dělat nějaká opatření. Pokud chce někdo odvolat armádu (z nemocnic) a kolaps našeho zdravotnictví, tak prosím, ať si to vezmou na triko,“ pokračoval.

Opozici vyčetl, že do jednání o nouzovém stavu přináší rozpočtová témata. Podle premiéra s opatřeními proti covidu, která je nutné zachovat, ale nemají nic společného. Podporu nouzového stavu dříve vyloučili komunisté i SPD. Dnes své odmítavé stanovisko sdělili i šéfové koalice Spolu z řad ODS, lidovců a TOP 09. Stejné stanovisko mají i Piráti a hnutí STAN, jejichž předsedové jednali s vládou v neděli.

„Opoziční strany si pletou stav epidemie a v nemocnicích s rozpočtovými nároky. Nemůžeme přece vázat opatření v rámci nouzového stavu na nějaké rozpočtové dopady,“ uvedl Babiš. „I když jsme některé věci zrealizovali, tak i Piráti to odmítli. Tam jde vždy o zviditelnění, o tu tiskovku po tom jednání. To je tak vše, co opozice sleduje,“ pustil se premiér do Pirátů.

„Máme přeplněné nemocnice a bez nouzového stavu to bude velký problém,“ varoval premiér.

Nynější nouzový stav má skončit v neděli 14. února. Babiš již proto nařídil ministrům, aby řešili situaci, která by nastala, pokud Sněmovna prodloužení neschválí. Novinářům ve středu před odletem do Srbska, kde jedná o tamějších zkušenostech s vakcinací, řekl, že doufá, že opoziční strany zapomenou na „politiku a volby“.

Předseda vlády nyní po ministru zdravotnictví Janu Blatnému chce, aby se soustředil na přijetí zákona, který by dal jeho resortu pravomoci rozhodovat o nutných opatřeních bez vyhlášení nouzového stavu.

Mezitím se rovněž uvažuje o možnosti, že by po skončení nouzového stavu vyhlásila vláda ihned nový. Podle místopředsedy vlády Jana Hamáčka (ČSSD) by to mohla být záchranná brzda, ale zároveň by to znamenalo obcházení ústavy.