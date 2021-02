Poslanecká sněmovna nepodpořila prodloužení nouzového stavu. Skončí 14. února

Dolní komora rovněž nevyslyšela přání předsedy vlády Andreje Babiše, aby byl nouzový stav prodloužen alespoň o 14 dní. Kabinet původně žádal prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

Technikálie

Během mnohahodinové diskuze opakovaně vystoupil ministr zdravotnictví Jan Blatný, který uvedl, že nechápe, proč je tak velký odpor k prodlužování nouzového stavu. Podle jeho názoru se jedná pouze o technikálii.

„Je to jenom technikálie. Bavme se spíše o tom, jak jinak spolupracovat nebo jak společně upravit opatření. Když dáme nouzový stav pryč, tak se regulérně střelíme do nohy a budeme mít všichni problém,” prohlásil Blatný.

Za prodloužení vystupoval na jednáních předseda vlády Andrej Babiš, který během rozpravy uvedl, že nouzový stav je instrument umožňující provádění protikoronavirových opatření.

„Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek, aby bylo možné realizovat plošná protiepidemická opatření,“ uvedl premiér.

Podle Babiše bude ukončení nouzového stavu označovat, že epidemická situace bude v rukou hejtmanů. „Pokud teď opozice tvrdí, že to máme předat krajům a kraje to budou řešit líp, tak nám nic jiného nezbyde,“ uvedl Babiš.

„Není to o Babišovi, který všechno řídí. Soustředím se hlavně na to, abychom co nejdřív získali vakcínu. To je moje práce. Také se snažím získat protilátky, které pomohou, aby člověk neměl těžký průběh nemoci,“ dodal premiér.

Podle premiéra by se měla hnutí dokázat oprostit od politiky, ale moc se jim to nedaří. „Myslím, že to ani nemyslíte vážně. Nedělám to proto, abych se nějak zviditelňoval. Nejsem si jistý, že k tomu máme stejný přístup,“ řekl Babiš.

Pandemický zákon

Opoziční politici vládě v debatě vytýkali, že Poslanecké sněmovně doposud nepředložila pandemický zákon, na jehož základě by se opatření schvalovala. Vláda by v takovém případě nepotřebovala nouzový stav.