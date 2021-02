Předseda Senátu chce napadnout vyhlášení nouzového stavu u Ústavního soudu

Portál Aktuálně.cz informoval, že Vystrčil shání pro svoji iniciativu podporu v Senátu. S vyjádřením předsedy Senátu o tom, že vláda svým rozhodnutím vyhlásit nový nouzový stav prolomila ústavu, údajně souhlasí portálem oslovení ústavní právníci.

„Dostali jsme se do naprosto nepochopitelné situace, je to neuvěřitelný precedent. To je úplně zřejmé. Hned dnes večer začnu obvolávat kolegy, někteří už se mi hlásí,” cituje Aktuálně slova Miloše Vystrčila. Ústavní stížnost musí podle ústavy podat nejméně 10 senátorů.

Portál napsal, že “svévolným vyhlášením nouzového stavu vstoupila vláda Andreje Babiše na dosud nedotčené území”. Krok vlády prý “odstavil Poslaneckou sněmovnu, jež má být jejím partnerem pro prodloužení stavu nouze”. „Dolní komora parlamentu je podle ústavního zákona o bezpečnosti v tomto procesu garantem, že se do rukou kabinetu nekoncentruje nepřijatelné množství moci,“ napsal server.

„Podle mě je to protiústavní, protože vláda může vyhlásit nouzový stav na 30 dní. Prodloužit ho smí jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. A souhlas sněmovny už nemá, jak jsme viděli ve čtvrtek. Kdyby to byl nouzový stav, jenž by byl založený na jiných důvodech, tak by to šlo. Ale tady jde evidentně o prodloužení nouzového stavu,“ cituje Aktuálně slova ústavního právníka Jana Wintra.

Nový nouzový stav

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes, před rozhodnutím vlády o zavedení nového nouzového stavu, zveřejnil otevřený dopis adresovaný českým zákonodárcům. Podle jeho slov by nové vyhlášení nouzového stavu, k němuž nakonec došlo, bylo protiústavní.

„Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes zaslal otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi a členům vlády. Upozorňuje v něm na skutečnost, že pokud by vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu bezprostředně poté, kdy Poslanecká sněmovna ve svém hlasování neschválila jeho opětovné prodloužení, jednalo by se o protiústavní krok. Podle předsedy Senátu tak v aktuální situaci nelze učinit ani na žádost hejtmanů,“ stojí ve stručném shrnutí dopisu na portálu Senátu.

Dopis Vystrčila je „naléhavým upozorněním“ před „obcházením či pošlapáváním ústavního pořádku“.