Pellegrini požaduje demisi vlády. Od Čaputové chce, aby jmenovala úřednický kabinet

Strana Hlas-SD ústy svého předsedy Pellegriniho vyzvala vládu, aby podala demisi k rukám prezidentky. Ta má následně jmenovat úřednickou vládu profesionálů, která by zemi spojila a dokázala zavést účinná opatření proti koronavirové krizi. Taková úřednická vláda by měla podporu partaje.

Pellegrini je přesvědčen, že vláda svými nepromyšlenými kroky a neustálými konflikty podryla důvěru ve stát. Tu může obnovit pouze úřednická vláda. Následovat by měly předčasné volby.

„Demise této nedůvěryhodné vlády je prvním a základním krokem k obnovení důvěry lidí ve stát a jeho autoritu. Po této demisi musí přijít předčasné parlamentní volby, aby lidé mohli svobodně odevzdat mandát tomu, kdo je pro ně zárukou kompetentnosti, profesionality a elementární důvěry,“ prohlásil ve středu Pellegrini.

Pellegrini obvinil vládu z toho, že zavedla chaos a nejasná opatření, která lidé často nevědomky porušují, neboť nevědí, co v jakém regionu platí. Vláda podle něj projevuje amatérizmus.

„Je třeba jasně a otevřeně říci, že vláda SR selhala a musí z funkcí neprodleně odejít,“ míní expremiér.

Kdo konkrétně má být členem úřednického kabinetu, Pellegrini nezmínil. Uvedl ale, že je nutné sestavit „neutrální odborný tým“, který nebude vyvolávat vášně žádné z politických stran a dokázal by spojit rozdělenou společnost. Sestavit by ho mohli schopní lidé z resortu financí či hospodářství, z Rady pro rozpočtovou odpovědnost či z bankovní rady Slovenské národní banky. Vedení resortu zdravotnictví by se zas mohl ujmout někdo z pandemické komise.

Pellegrini poukázal, že v současné době počet úmrtí v souvislosti na covid-19 překročil hranici 6 000 a v přepočtu na milion obyvatel patří Slovensko mezi nejhorší země na světě.

Pokud vláda demisi nepodá, pohrozil, že opozice může iniciovat hlasování o důvěře vládě. Připomněl i probíhající sbírku podpisů na vyhlášení referenda o předčasných volbách. V úterý prezidentka Zuzana Čaputová prohlásila, že otázka o demisi Igora Matoviče je legitimní.

Pellegrini rovněž reagoval na Matovičovu iniciativu nakoupit ruskou vakcínu Sputnik V. Podle něj dodávky z Ruska lze dohodnout s tím, že by se jí mohli naočkovat pouze občané, kteří k tomu dají svůj písemný souhlas. Zpochybnil však, že by Rusko mělo kapacity pro dodávky dostatečného množství dávek.

V úterý pandemická komise jednala o možném nákupu vakcíny Sputnik V. Zatímco většina členů, včetně premiéra Matoviče, dodávky podpořila, proti se postavila místopředsedkyně vlády Veronika Remišová (Za lidi).