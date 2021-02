„Respekt jako vždy s přehledem nejblbější.” Topolánek tvrdě účtuje s týdeníkem

Novinář časopisu Respekt Marek Švehla se na své stránce na Twitteru ponořil do alternativních dějin a snažil se představit, co by bylo, kdyby ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 Jiří Paroubek s ČSSD porazil ODS s Mirkem Topolánkem a Paroubek by znovu byl premiérem. Do diskuse na Twitteru poté vstoupil i sám Mirek Topolánek.