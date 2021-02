Europoslanec David: Podpora migrace Evropskou unií není „konspirační teorie“, ale konspirační praxe

„Evropská komise je vysoce korupční prostředí, jestli nestačí jako důkaz způsob „zajišťování“ vakcín, tak podezřelých jednání je mnoho, a nelze je připisovat čiré blbosti, většinou jde zřejmě o úmysl. Uzavřít bez korektního výběrového jednání smlouvu s neprůhledně vybranými firmami a s utajenou smlouvou…? Evropská unie bojuje o svoji věrohodnost a uznání důležitosti. Tak se rozhodla „zajistit vakcíny pro všechny“. Poslanci Polčák, Zdechovský, Charanzová, Pospíšil a další sice tvrdí, že bez Evropské unie bychom vakcíny neměli, ale dnes každý ví, že Spojené království Velká Británie a Severní Irsko je bez Evropské unie, a v očkování je několikanásobně úspěšnější,“ uvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy s tím, že prý úřadující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová je pro euroskeptiky díky své neschopnosti „požehnáním“.

V případě vakcíny Sputnik V, která se ukázala být špičkovým produktem ruské farmakologie, Ivan David zmínil, že členské země EU „podlehly vlastní propagandě“, když si Rusy představují jako „negramotné, stále opilé mužiky“.

V rozhovoru pro portál pak přišla na řadu migrace. Redaktor Parlamentních listů naznačil, že i v tomto případě Evropská unie ukázala svoji neschopnost účinně reagovat na krizi v roce 2015.

„Jestliže mám vážný důvod se domnívat, že imigrace byla podporována úmyslně, protože i nadále je úporně prosazována, pak to nelze označit jako „teorii spiknutí“, je to praxe spiknutí. Na každém plenárním zasedání je hlasován více než jeden dokument podporující imigraci, například formulací, že „je třeba zajistit pro imigranty bezpečné cesty“, jako že vypálíme rybník převaděčům, budeme si migranty dovážet sami, a to nejen pomocí neziskovek. Nelegální migraci se má zabránit tím, že se legalizuje. Jsou na to vyčleněny značné prostředky a předpokládá se, že tento rozpočet bude muset být posílen,“ prohlásil pro Parlamentní listy europoslanec.

V souvislosti s tím poukázal na hlasování některých českých pravicových stran v případě iniciativ, které by měly podporovat zvyšování porodnosti u Evropanů.

„Pozměňovací návrh z naší frakce, který navrhli němečtí poslanci za AfD, že má být podporována porodnost – rozumějme – již usedlého a nárokům stávající společnosti přizpůsobeného obyvatelstva – byl zamítnut. Proti tomuto návrhu hlasovali všichni poslanci zvolení do Evropského parlamentu za TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráty a ANO. Co si pak můžete myslet jiného, než že trvá snaha vyměnit evropské obyvatelstvo za importované osoby,” dodal Ivan David.

Europoslanec zmínil, že země, kde politici „myslí hlavou“, se začínají od vítání migrantů odvracet. To prý ale není případ českých politických stran – Pirátů, TOP 09, křesťanských demokratů, STANu a části ANO. „Není to tak, že máme imigrační krizi za sebou, máme ji před sebou. To, co jsme viděli dosud, to byla jenom ochutnávka. Bohužel může dojít k vyprovokování války v Evropě,“ uvedl David.

„Turecko je pro Evropu skutečnou hrozbou, a nejen pro Evropu. (…) Ale s tímto Tureckem jsou stále vedeny přístupové rozhovory o přijetí do Evropské unie. To je skutečná tvář „evropských hodnot“,“ myslí si europoslanec a dodává: „V Turecku se režim může dopouštět jakýchkoli zvěrstev a Evropský parlament mimo naši frakci je stále připraven to nevidět.”

Podobná situace, podle jeho slov, jako s „fašistickým Tureckem“, je i s „polofašistickou Ukrajinou“, s níž EU rovněž vede přístupové rozhovory.