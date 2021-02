V hlavní roli „izolačka“: Maláčová se pohádala na Twitteru s Schillerovou

Schillerová přišla s tím, že Maláčové s novým návrhem na přilepšení lidem v karanténě napomůže.

„Děkuji za nabídku, ale stačí, když to nebudeš blokovat,“ zareagovala Maláčová.

Zmiňme, že Sněmovna v pátek večer neschválila příspěvek až 370 korun denně lidem v nařízené karanténě o jediný hlas. Při hlasování se zdrželi tři poslanci ANO. Maláčová tehdy své zklamání neskrývala.

Schillerová popsala svou vizi ohledně toho, jak vidí řešení této situace.

„Pro zaměstnance příspěvek neprošel. Ti tak musí nyní čekat. Pro OSVČ v karanténě ale bonus 500 korun na den už platí. To musíme narovnat a najít rychle s opozicí i Senátem řešení. Na ministerstvu na tom pracujeme, nabízím Janě Maláčové pomocnou ruku,“ podotkla šéfka finančního rezortu.

Ministryně práce v této souvislosti Schillerové něco vytkla.

„Děkuji za nabídku, ale naprosto postačí, když to nebudeš blokovat. Máš obrovský podíl na tom, že si lidé musí vybírat mezi zdravím a výdělkem,“ zdůraznila Maláčová.

Ve @snemovna neprošel příspěvek 370 Kč/den pro zaměstnance v karanténě či izolaci. Ti teď musí čekat. Pro OSVČ v karanténě ale bonus 500 Kč/den už platí. To musíme narovnat a najít rychle s opozicí i @SenatCZ řešení. Na @MinFinCZ na tom pracujeme, @JMalacova nabízím pomocnou ruku — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 27, 2021

​Potyčka vysoce postavených žen vyústila v to, že ministryně financí svou vládní kolegyni vyzvala, aby příště více naslouchala a hledala kompromis.

„Jak se říká, prostě si to odpracovat. Zkrátka všechno se na sílu protlačit nedá. Tím méně s problematickými přílepky svých spolustraníků,“ vrátila útok Schillerová s tím, že bez nich by prý zákon prošel „jako nůž máslem“.

Publikace serveru iDnes připomíná, že o tom už v pátek po hlasování mluvil i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Ten rovněž vyzdvihl, že jakmile vláda návrh předloží bez přílepků, projde Sněmovnou jako nůž máslem.

Ministryně práce považovala výhrady ohledně přílepků za zástupný argument, a opakovala to stejné. Podle jejích slov měla být „izolačka“ nástroj, jak dostat epidemii pod kontrolu.

Zmíněné pozměňovací návrhy, které Malačová hájila, se týkaly zejména povinnosti zaměstnavatelů hlásit úřadu práce volná místa a dohody mimo pracovní poměr.

Odpůrci těchto „přílepků“ však upozorňovali mimo jiné na to, že hlášení dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti by postihlo například sdružení vlastníků bytových jednotek nebo třeba církve, které si najmou varhaníka na bohoslužbu.

Podotýká se, že kdyby návrh Maláčové podpořil alespoň jeden ze tří poslanců vládního hnutí ANO, kteří se zdrželi, stačilo by to a šéfka resortu práce by byla spokojena.

Teď má ministryně práce v plánu na pondělním jednání vlády předložit nový návrh. Jedná se o příspěvek, který by měl být na 14 dní se zpětnou platností od 1. března.