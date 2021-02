„Moji rodinu chtěli zastřelit.“ Babiš se málem rozplakal v přímém přenosu

Předseda vlády Andrej Babiš v rozhovoru pro CNN Prima News obhajoval své kroky při snaze o omezení šíření nového koronaviru. Na konci rozhovoru se dostal do úzkých, když hovořil o bezpečnosti své rodiny.

Na začátku rozhovoru s Terezií Tománkovou premiér odmítl spekulace prezidenta Miloše Zemana, že by mělo dojít k výměně lidí na vládních postech, konkrétně na postu ministra zdravotnictví a na postu ministra zahraničních věcí. To prý nyní „není na stole“.

Slova některých opozičních politiků o tom, že je s předsedou vlády složité jednání, sám Babiš označil za „pomluvy a nepravdu“. Moderátorka narážela na slova Josefa Středuly, který před několika dny uvedl, že po jednání s premiérem „musel jít na vzduch“.

„Největším nebezpečím pro naši ekonomiku je pan Středula. To je profesionální odborář,“ prohlásil předseda vlády s tím, že „prý jen dělá vlny“.

Tománková se tázala Andreje Babiše, zdali uvažoval o rezignaci.

„Proč bych rezignoval? Já od rána do večera tady bojuju za vakcíny, bojuju za ty léky. (…) Proč bych zvažoval demisi? (…) Taky jsem v životě něco vybudoval – od nuly jednu z největších firem ve střední a východní Evropě, vybudoval jsem hnutí, vyhrál jsem několikrát volby. Ti, kteří říkají, že jsem neschponej, ať řeknou, co oni mají za sebou,“ uvedl v rozhovoru předseda vlády.

„Znovu zopakuji, a můžou se všichni smát – nikdy neodstoupím! Bojuji za to, abych ochránil životy našich lidí a mám konkrétní výsledky. (…) Proč bych měl rezignovat? Já nechápu, proč vás takové věci napadají,“ prohlásil.

„Ti lidé, kteří mě kritizují, se živí politikou. Já se neživým politikou. Já dělám zdarma. Všechno posílám samoživitelkám,“ zmínil Andrej Babiš s tím, že „je krizový manažer“ s velkými zkušenostmi z minulosti.

„Já jsem krizový manažer, mám tah na branku, mám energii, řídím to, terorizuji ty lidi, stále je ženu – očkujte, očkujte, sháním vakcínu,“ řekl předseda vlády a dodal, že se mu včera od saského předsedy vlády podařilo získat dalších několik tisíc dávek vakcíny AstraZeneca pro Cheb, Sokolov a Karlovy Vary.

„65 zemí na světě chce ruskou vakcínu, 6 zemí členských států Evropy chce ruskou vakcínu… (…) Pokud bude vakcína bezpečná, tak proč bychom ji nemohli nabídnout lidem,“ uvedl na konto jednání o vakcíně Sputnik V.

Předseda vlády následně uvedl, že ohledně Sputniku V mu bude stačit souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Podle jeho slov, pokud bude třeba čekat na rozhodnutí Evropské lékové agentury, tak to bude trvat příliš dlouho.

„Ale samozřejmě!“ odpověděl Babiš na otázku, zdali by se nechal naočkovat Sputnikem V a dodal, že v produkt ruského farmakologického průmyslu má důvěru.

„O tu ruskou vakcínu je obrovský zájem. Nemůžeme čekat na EMU (Evropskou lékovou agenturu). (…) SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) musí posoudit dokumentaci, Ministerstvo zdravotnictví tomu musí dát výjimku,“ prohlásil s tím, že vláda bude dělat i kroky směřující k čínské vakcíně.

Lockdown

Předseda vlády uvedl, že České republice hrozí „Bergamo“. „Máme 1500 lidí na jednotkách intenzivní péče – to už není jen o starších. Tam už končí i 30letí. Je to úplně jiný vir, je agresivní, lidi umírají. Já chápu, že všichni jsou frustrovaní, být doma s dětma, home office, že je to pro všechny obrovská zátěž,“ prohlásil a dodal, že policie musí v případě lidí, kteří nebudou dodržovat opatření, konat. „Musejí být pokuty.“

„Tři týdny lockdownu je jediná šance na to, že virová nálož (v české populaci – red.) klesne,“ řekl.

Při rozhovoru o politické stránce zavádění různých opatření předseda vlády uvedl, že Senát činí vládě velké problémy v realizaci opatření.

„Senát dělá všechno proti nám, aby nám zabránili účinně bojovat proti covidu,“ prohlásil Babiš.

Chyby

Andrej Babiš v rozhovoru také přiznal, že vláda udělala chyby. Dodal ale, že se jedná o „přírodní katastrofu“, při které dělají chyby všechny státy.

„Po bitvě je každý generál,“ zmínil předseda vlády.

Výhružky rodině

Premiér uvedl, že on a jeho rodina budou dodržovat přísná opatření, která začínají platit od pondělí.

„Osmého ledna mi řekla policie, že existuje člověk, který chce zastřelit moji rodinu a mě,“ uvedl v rozhovoru Andrej Babiš s citelně rozladěným hlasem a dodal: „Měli jsme hlídaný barák.“

„Ten člověk byl zatčen ve Španělsku a moje žena letěla do Dubaje, protože se bála. A to je celý příběh. Ale bylo dovoleno, aby odletěla. Když nám křičeli před barákem, že jsme fašisti, tak rodina byla doma,“ prohlásil.

„Proč jste tento příběh neřekl v té době, kdy se na vás sypala kritika a sociální sítě byly plné fotek vaší dcery a vaší paní v Dubaji?“ tázala se předsedy vlády Tománková.

„Já to nechci komentovat,“ uvedl Babiš. Následně ale přece jen viditelně rozladěný situaci osvětlil: „Protože moje žena to nevěděla. Teďka se to dozvěděla, já jsem je vyhnal pryč.“