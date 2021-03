„Vráží národu kudlu do zad.“ Miloš Zeman okomentoval snahy o vyslovení nedůvěry vládě

Prezident Miloš Zeman okomentoval své rozhodnutí přijmout bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu do týmu svých poradců. Při té příležitosti se vyjádřil i k aktuální politické situaci v zemi.

„Když tady probíhá epidemie, tak je nejméně vhodný způsob, kdy svrhnout vládu. To je totéž, jako kdybyste vládu chtěli svrhnout v okamžiku války. V době války, v době epidemie, v době hladomoru a nevím čeho všeho ještě, se vláda nesvrhává. A ti, kdo se o to pokoušejí, vlastně ne jenom té vládě, ale celé zemi, společenství, národu vráží kudlu do zad,“ cituje Blesk slova prezidenta s tím, že nejrozumnější způsob, jak podle něho svrhnout vládu, jsou volby.

Podle názoru prezidenta republiky prý vláda Andreje Babiše „je schopná“.

Roman Prymula

Včera bylo informováno, že Miloš Zeman zařadil Romana Prymulu mezi své poradce. Stalo se tak poté, co s ním ukončil spolupráci předseda vlády Babiš. Babiš nedokázal přenést přes srdce fotografii Prymuly v ochozech Slavie při zápase se zahraničním týmem. Působila prý „papalášsky“.

Roman Prymula, podle slov prezidenta, která uvedl pro česká média, „není žvanil“. „Nemám rád žvanily. Prymula není žvanil a ví, o čem mluví,” prohlásil Zeman.

„Já vám dám konkrétní příklad. Teď jsem dostal návrh nějakého odborníka, který říká, že bychom měli očkovat pouze 1. dávku vakcíny, aby bylo na všechny a počkat s 2. dávkou. Já sám nejsem odborník na toto téma, i když vím, že rozpětí mezi 1. a 2. dávkou má být buď 21, nebo 28 dnů. No tak poprosím pana profesora Prymulu, aby se k tomuto návrhu, který je důkladně dokumentován nějakými anglickými abstrakty, tak aby se k tomu vyjádřil, to je naprosto konkrétní příklad,“ cituje Blesk slova české prezidenta.

Sputnik V

Předseda slovenské vlády Igor Matovič během dnešní tiskové konference věnované přivezení Sputniku V na Slovensko uvedl, že v zemi se nachází až 1,7 milionů lidí, kteří jsou ochotni nechat se očkovat vakcínou Sputnik V.

Matovič také zmínil, že o nákupu ruské vakcíny široce nehovořil, aby nevyvolal vlnu protiruské hysterie, která by mohla vést k tomu, že ruská strana odmítne přistoupit na dohodu se Slovenskem.