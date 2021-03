Je tu další předvolební průzkum: ANO drží pozici, ČSSD je pod hranicí. Jak si vedly další strany?

Pokud by se v únoru konaly volby, vítězem by bylo hnutí ANO. Hned v závěsu by skončila koalice Pirátů a Starostů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median, který proběhl v období od 1. února do 2. března letošního roku a zapojilo se do něj 1 048 respondentů starších 18 let.

Společnost Median vypracovala volební model politických stran do PS. Podle něj by tak na podzim ve volbách vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše, a to se ziskem 26,5 procenta. Na druhém místě by skončila koalice Pirátů a Starostů s 25 procenty. Do dolní komory parlamentu by se naopak nedostali sociální demokraté, kteří jsou nyní ve vládě.

Zpracovatelé průzkumu poukazují na to, že po lednovém propadu podpory se pozice hnutí ANO v únoru stabilizovala a má nízkou, pětiprocentní podporu mezi podnikateli. Nejlépe si stojí mezi seniory, kde má ANO podporu 46,8 procenta.

Na záda vládnímu hnutí dýchá s 25 procenty dvojkoalice složená z Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN).

Z daného průzkumu také vyplývá, že uskupení by volilo 50 procent oslovených studentů a 35 procent podnikatelů.

Na třetí příčce by se s osmnácti a půl procenty umístila trojkoalice ODS, TOP 09 a lidovců. Uvádí se, že koalice má ze všech politických uskupení nejvyšší podporu mezi podnikateli.

Do dolní komory parlamentu by se pak dostalo ještě hnutí SPD Tomia Okamury s 10 procenty a komunisté s osmi. Obě partaje mírně posílily.

Co se týče sociálních demokratů, ČSSD by potřebnou pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny nepřekročila. Podpora ČSSD klesla na 4,5 procenta. Sociální demokracie si pohoršila od lednového průzkumu o 2,5 procentního bodu. Statistická odchylka podle Medianu může u největších stran v modelu činit až 3,5 procentního bodu, u malých stran půl bodu. Median nicméně podotýká, že ztráta preferencí ČSSD stále pokračuje.

Z hlediska volebního potenciálu je na tom podle Medianu lépe koalice Pirátů a STAN než ANO. Pokud by ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří jeho volbu zvažují a nevylučují účast ve volbách, mělo by 31 procent hlasů. Vedle toho potenciální zisk koalice Pirátů a STAN činí 32 procent, proti lednu je však o tři procentní body nižší.

Jistota a rozhodnost voličů v únoru klesla

Z odpovědí lidí vyplývá, že by se proti volbám do Sněmovny v roce 2017 zvýšila i volební účast. Svůj hlas by do urny přišlo vhodit 64,5 procenta respondentů.

Poklesla ale jistota a rozhodnost voličů. Svým hlasem pro konkrétní stranu i účastí ve volbách si je jistých 49 procent respondentů. Více než čtvrtina pak ví, že k urnám zamíří, ale není si jistá stranou.

Dvanáct a půl procenta oslovených si není jisto ani účastí, ani volenou stranou.

„Vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně dostala do Poslanecké sněmovny,“ uvedl Median.