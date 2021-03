„Pravice začíná vstávat z popela.“ Uživatelé uvítali koalici Trikolóry, Svobodných a Soukromníků. Nechyběli ani skeptici

Hnutí Trikolóra, Strana soukromníků ČR a Strana svobodných občanů budou společně kandidovat v podzimních sněmovních volbách, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října. Ve čtvrtek to oznámili jejich předsedové na společné tiskové konferenci po podepsání dohody o dlouhodobé spolupráci. Tvrdí, že chtějí přinést alternativu pro pravicové voliče.

„Trikolóra jde do voleb se Svobodnými a Soukromníky,“ uvádí hnutí Václava Klause ml. na Facebooku.

„Vítám dlouhodobou spolupráci nesocialistických a národních stran,“ doplnil.

Nová koalice chce podle Klause nabídnout alternativu k současnému směřování české politiky, které je podle něj levicové a protinárodní.

„Budeme společně hájit hodnoty, na kterých tato země zbohatla. Budeme hájit českou korunu, svobodu, kapitalismus, tedy zejména lidi, kteří se nebojí převzít zodpovědnost sami za sebe či dát práci jiným lidem. Stát jsou lidé, ekonomika stojí na spontánních aktivitách svobodných lidí,“ doplňuje Trikolóra v prohlášení s tím, že koalice chce zároveň změnit vládní strategii v boji proti covidu-19.

Předseda Svobodných Libor Vondráček věří, že společná spolupráce zabrání tomu, aby propadly hlasy pravicových voličů, kteří nyní nejsou ve Sněmovně zastoupeni. Je to podle něj poprvé, co se strana ve volbách do Sněmovny rozhodla s někým spojit.

„Chceme prosadit antibyrokratickou revoluci, znovu nastartovat českou ekonomiku opřenou právě o houževnatost českých, moravských a slezských podnikatelů a odstranit diskriminaci živnostníků vůči fabrikám a nadnárodním řetězcům,“ uvedl Petr Bajer, předseda Soukromníků.

Podle Klause ml. je společné uskupení otevřeno i pro další subjekty. Volební kampaň chce vést v ulicích i na sociálních sítích. Přinášet podle něj budou taková témata, která budou zajímavá i pro média.

V jaké podobě strana do podzimních voleb vstoupí, bude podle Klause záležet na konečné podobě nového volebního zákona. Ten musí politici upravit poté, co část jeho znění zrušil Ústavní soud. Uskupení je podle Klause připraveno kandidovat v koalici i jako jedna strana s podporou dalších subjektů. On sám se bude o hlasy voličů ucházet v Praze.

Jak na vznik nové koalice reagovali uživatele sociálních sítí?

Mnoho uživatelů na Facebooku v komentářích ke zprávám o spolupráci vyjádřilo svůj souhlas s tímto krokem a uvedlo, že novou koalici podpoří.

„Hezké, skvěle, pravda! Ale jediná cesta k úspěchu, jak přetlačit onen velkosocialistický blok, je spojení všech vlasteneckých stran a hnutí, proč se tak neděje, nechápu! Není jiné cesty, tak přestaňme manévrovat a spojíme se v jeden silný blok, roztříštěnost nic neřeší!“ zaznělo.

„Dobrá zpráva pro všechny pravičáky, opravdová pravice začíná vstávat z popela,“ napsali.

„Konečně začínají minoritní pravicové strany spolupracovat? Dobrá zpráva, protože napravo od středu je dnes pusto a prázdno...“ dodali.

Ale našli se i takoví, kteří byli pesimističtí a nevěřili, že by sjednocení tří stran mohlo přilákat více hlasů.

„Místo 2,4 % budete mít 2,8 %,“ předpověděl jeden uživatel.

„0 + 2 + 1 = pořád mimo PS,“ dodal další.

„Jak známo, spojením tří trpaslíků vznikne zase jen trpaslík,“ uvedl komentující.