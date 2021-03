Ruské MZV o dodávkách vakcíny na Slovensko: Není to žádný kontraband. Je to vládní objednávka

„Dodávky vakcíny na Slovensko začaly na základě vládní objednávky Bratislavy. Není to kontraband, není to nelegální obchod, není to narušení nějakých zásad. Je to vládní objednávka. Skutečně jsme zaznamenali bouřlivou reakci kvůli zahájení dodávek,“ řekla Zacharovová na brífinku.

Podle ní některá prohlášení „vzbuzují rozpaky“. Objevují se ale i slova vděku za podporu ze strany obyvatel Slovenska.

„Skutečnost, že dodávky ruské vakcíny vyvolaly na Slovensku vnitropolitické spory, podle nás svědčí o tom, že na Slovensku jsou vnitropolitické rozepře mimo jiné i o hodnocení Ruska. Jak to souvisí s vakcínou, je velká otázka,“ dodala mluvčí.

Zacharovová zmínila i prohlášení slovenského ministra zahraničí Ivana Korčoka, že je Sputnik V nástrojem v hybridní válce.

„Taková prohlášení nejsou hodna současné situace ve světě v souvislosti s pandemií. Tato prohlášení vypadají zvláštně a někdy se mi zdá, že i bláznivě, protože nyní je nutné soustředit se na to, jak zdolat překážky, a nikoliv vytvářet nové problémy v souvislosti s pandemií,“ myslí si.

První dodávky ruské vakcíny Sputnik V začaly v pondělí. Na letišti v Košicích, kde přistálo nákladní letadlo s prvními dávkami, slovenský premiér Igor Matovič oznámil, že Slovensko kupuje vakcínu, aniž by čekalo na schválení její registrace v EU. Podle jeho slov kvůli velmi špatné situaci s covidem-19 v zemi není času nazbyt a Slovensko nemá dostatek dávek vakcín . „Každý den umírají desítky našich spoluobčanů,“ poznamenal.

Nicméně ministr zahraničí Ivan Korčok v úterý prohlásil, že bez registrace ze strany Evropské lékové agentury (EMA) Sputnik V dokazuje, že není žádnou vakcínou, ale „nástrojem v hybridní válce“.

Šéfové strany SaS Richard Sulík a předsedkyně Za lidi Veronika Remišová, kteří zastávají funkce místopředsedů vlády, uvedli, že kvůli rozhodnutí Matoviče o dodávkách vakcíny Sputnik V nevylučují rekonstrukci kabinetu, či dokonce jeho rozpad.

Zároveň ve čtvrtek Remišová a Korčok vyjádřili své kladné stanovisko k začátku procesu registrace Sputniku V ze strany EMA. V současnosti je Sputnik V zaregistrován ve 42 zemích. O nákupu ruské vakcíny vede jednání i Česká republika.