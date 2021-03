Takový zvrat v české politice byste nečekali. ANO se chystá na vládnutí s ODS a TOP 09, tvrdí Maláčová. Uvedla důkazy

Veškerá vyjednávání mezi stranami a přijetí důležitých rozhodnutí se nyní odehrává v rámci předvolební kampaně, která fakticky odstartovala v loňském prosinci, když byl vyhlášen termín příštích voleb do Poslanecké sněmovny. Právě tato skutečnost má zásadní vliv na chování politických stran a komplikuje dosažení konsensu, myslí si česká ministryně a členka ČSSD Jana Maláčová. Stejně tak to ztěžuje i spolupráci mezi členy současné vládní koalice, což se projevilo v případě úterního hlasování ve věci stoprocentní nemocenské ve sněmovně, když poslanecký klub ANO odmítl podpořit tento návrh.

Jana Maláčová je přesvědčená, že postup poslanců ANO při hlasování o stoprocentní nemocenské je dalším potvrzením, že toto hnutí je pravicové. Navíc si myslí, že strana Andreje Babiše již hledá cestu k vytváření vládní koalice spolu s ODS a TOP 09, které tento návrh také nepodpořily.

„Ukazuje se už několik měsíců, že hnutí ANO je pravicovou stranou a připravuje se na koalici s ODS a TOP 09. To si myslím, že je druhý příklad, ta stoprocentní nemocenská, který to potvrdil,” prohlásila Maláčová.

Stoprocentní nemocenská: záchrana společnosti nebo katastrofa pro ekonomiku?

Podle české ministryně by návrh stoprocentní nemocenské mohl částečně přispět k vyřešení současné krize. Problém nyní totiž spočívá v tom, že mnozí nemocní lidé nechtějí nastupovat do karantény, a to kvůli nedostatečné finanční náhradě mzdy. Členové ANO, jako například poslanec Pavel Juříček, přitom tvrdí, že přijetí tohoto návrhu by znamenalo výraznou ránu pro český průmysl a celou ekonomiku. Zajištění stoprocentní nemocenské by mohlo vést k jejímu zneužití, když by se spousta lidí rozhodla raději nechodit do práce, argumentuje poslanec.

„Jako český národ jsme trochu Švejci... Když budu mít 100 procent nemocenskou, tak zavolám nějakému Pepíkovi, který covid měl, a řeknu: ‚Pepíku, nahlas mě, že jsem se s tebou setkal‘. A v tu chvíli už to jede a budu v karanténě. Takže to je opravdu spíš řízený způsob, jak zastavit ekonomiku České republiky,” vysvětlil svůj postoj Juříček.