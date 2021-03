Čínský ministr zahraničí nazval tchajwanský problém „červenou čárou“ ve vztazích s USA

„Princip jedné Číny je politický základ čínsko-amerických vztahů, je to červená čára, kterou nehodláme překročit. Čínská vláda nemá prostor pro kompromisy a ústupky v tchajwanské otázce,“ prohlásil Wang-I.

Čínský ministr naléhavě vyzval administrativu USA, aby si plně uvědomila velkou choulostivost tchajwanského problému, aby plnila body společných komuniké a vzdala se způsobů předcházející vlády, „která si hrála s ohněm“.

USA navázaly 1. ledna 1979 diplomatický styk s Čínskou lidovou republikou, kvůli čemuž zrušil Washington oficiální vztahy s Tchaj-pejem. Od té doby neuznávají USA Tchaj-wan v rámci politiky „jedné Číny“, i když s ním mají těsné vztahy.

USA prodávají Tchaj-wanu zbraně za miliardy dolarů na pozadí napětí mezi Tchaj-pejem a Pekingem, který považuje Tchaj-wan za vlastní provincii. Čínské MZV nejednou označilo tchajwanský problém za nejchoulostivější v bilaterálních vztazích mezi Washingtonem a Pekingem. Čínská vláda nejednou vyslovila USA protest kvůli dodávkám zbraní ostrovu.

Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co na Tchaj-wan byly přesunuty síly Kuomintangu v čele s Čankajškem. Ekonomické a neformální styky mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou byly obnoveny koncem osmdesátých let. Od počátku devadesátých let se tyto země začaly stýkat přes neziskové organizace, pekingskou Asociaci rozvoje vztahů přes Tchajwnaský průliv a tchajpejský Fond výměn přes průliv.

Vměšování se USA do záležitostí jiných zemí

Svět nepozná pokoj, dokud se USA nepřestanou vměšovat do vnitřních záležitostí jiných států, prohlásil Wang-I.

„USA se dlouhá léta vměšují do vnitřních záležitostí jiných zemí pod záminkou demokracie a lidských práv, čímž způsobují světu velké množství problémů jako zdroj otřesů a vojenských nepokojů. USA si to musejí co nejdřív uvědomit, jinak nebude mít svět i nadále pokoj,“ řekl Wang-I.

Zdůraznil, že také ve vztazích s Čínou má být hlavním princip nevměšování se do vnitřních záležitostí.

„Když mluvíme o čínsko-amerických vztazích, je v první řadě třeba přísně dodržovat princip nevměšování se do vnitřních záležitostí, je to přesný bod Charty OSN a základní princip mezinárodních vztahů, včetně vztahů mezi Čínou a USA,“ poznamenal šéf čínského ministerstva zahraničí.

Dodal, že problémy Hongkongu, Tibetu, Sin-ťiangu a Tchaj-wanu jsou vnitřní záležitostí Číny, a jenom čínský lid má právo rozhodovat o tom, zdali dobře nebo špatně zvládá vláda tyto problémy.

„V žádném případě neakceptujeme neodůvodněná obvinění a podkopání našich základních zájmů,“ zdůraznil čínský ministr.

Wang-I dodal, že Čína je ochotna posilovat důvěru a likvidovat nedůvěru se všemi stranami za podmínky respektování státní suverenity.