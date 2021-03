Odborář Středula zvažuje kandidaturu na prezidenta

Středula stojí v čele českých odborů od roku 2014. Při diskuzi okolo jeho možné kandidatury na prezidentský post uvedl: „Zvažuji to.“

Na to, aby učinil definitivní rozhodnutí prý ale je ještě dostatek času. „Je to volba přímá. Takže se jedná o názor lidí. Ten je důležitý v této souvislosti. Myslím, že to (co si myslí) budou lidé dávat postupně najevo,“ prohlásil a dodal, že když bude cítit silou podporu ze strany národa, tak se ke kandidatuře přikloní.

Ve věci čelení novému koronaviru je Středula kritikem vládních opatření. Podle jeho názoru vláda upřednostnila ekonomické zájmy před zdravím lidí, když odmítla uzavření průmyslu. Za svoji pozici v této otázce byl kritizován předsedou vlády Andrejem Babišem.

Babiš odboráře Středulu označil za největší hrozbu pro české hospodářství. „Největším nebezpečím pro naši ekonomiku je pan Středula. To je profesionální odborář,“ uvedl premiér ve svém posledním rozhovoru pro CNN Prima News s Terezií Tománkovou. Podle jeho názoru Středula ve věci provádění opatření „pouze dělá vlny“.

Babiš na Hradě?

Úřadující prezident Miloš Zeman na konci roku 2019 uvedl, že by na Hrad volil současného předsedu vlády Andreje Babiše.

„Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat,“ odpověděl Zeman na otázku rádia Frekvence 1, jestli by podpořil v prezidentských volbách současného premiéra.

Miloš Zeman vykonává svůj druhý prezidentský mandát, nebude moci proto po uplynutí jeho stávajícího funkčního období v roce 2023 znovu kandidovat. V jednom z pořadů na TV Barrandov zmínil, že za vhodné kandidáty na prezidentský post považuje ekonoma Vladimíra Dlouhého nebo odboráře Josefa Středulu.

V souvislosti s volbou prezidenta Miloš Zeman prohlásil, že vzhledem k tomu, že je prezident volen přímou volbou, přál by si, aby příští prezident měl větší kompetence. Prezident by prý mohl mít právo zákonodárné iniciativy a v případě, že prezident nějaký zákon odmítne, jeho veto by mělo být přehlasováváno pouze kvalifikovanou většinou.