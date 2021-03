Téměř polovina Slováků chce předčasné volby a průzkum ukázal i to, jaká strana by vyhrála

Pokud by se parlamentní volby konaly tento víkend, vyhrála by je strana Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) expremiéra Petra Pellegriniho se ziskem 23,8 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury Polis Slovakia, který se pro televizi Joj uskutečnil od 8. do 10. března.

Agentura provedla průzkum telefonickou formou na vzorku 1 003 respondentů starších 18 let v rámci celého území Slovenska. Respondenti odpovídali na otázku „Kdyby byly parlamentní volby tento víkend, kterou stranu, hnutí nebo koalici byste volili?“

Na druhém místě se podle průzkumu umístilo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) současného premiéra Igora Matoviče se ziskem 13,6 procenta. Následovala by strana Svoboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka, které by svůj hlas odevzdalo 13,1 procenta voličů.

Za lidi těsně nad pěti procenty

Dále by následoval Směr-sociální demokracie (8,2 procenta), Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (6,3 procenta).

Vládní hnutí Jsme rodina Borise Kollára by získalo rovných šest procentních bodů, mimoparlamentní Progresivní Slovensko 5,8 procenta, SMK 5,7 procenta. Poslední stranou, která by se podle průzkumu dostala do parlamentu, je strana Veroniky Remišové Za lidi s 5,1 procenty hlasů.

Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) získalo podle průzkumu 4,1 procenta hlasů, Dobrá volba exministra Tomáše Druckera 3,6 procenta, Slovenská národní strana (SNS) 2,5 procenta, Most-Híd získal jedno procento hlasů, strana Vlast 0,8 procenta. Průzkum uzavírá strana Spolu-občanská demokracie, která získala 0,4 procenta hlasů.

Podle výsledků průzkumu by vítězný Hlas-SD v parlamentu získal 41 křesel, OĽaNO 23, SaS 22, Směr-SD 14 a ĽSNS 11. Jsme rodina, Progresivní Slovensko a SMK by měly shodně po deseti mandátech. Straně Za lidi by jich patřilo devět.

Voleb by se zúčastnilo 61 procent dotázaných, volit by určitě nešlo deset procent respondentů, nerozhodnutých bylo 29 procent voličů.

Pro předčasné volby na Slovensku je 47 procent dotázaných

Pro předčasné parlamentní volby se na Slovensku vyjádřilo 47 procent dotázaných. Možnost „rozhodně ano“ zvolilo 30,8 procenta a „spíše ano, než ne“ 16,2 procenta respondentů. Odpověď „spíše ne, než ano“ označilo 19,8 procenta voličů a „rozhodně ne“ 16,4 procenta. Odpovědět nevědělo 16,8 procenta respondentů.

Pokud by bylo na Slovensku referendum o předčasných volbách, zúčastnilo by se ho 53,1 procenta Slováků. Možnost „rozhodně ano“ uvedlo 34,5 procenta a „spíše ano, než ne“ 18,6 procenta účastníků průzkumu. Odpověď „spíše ne, než ano“ si zvolilo 16,6 procenta dotázaných a „rozhodně ne“ 16,1 procenta. Odpovědět nevědělo 14,2 procenta respondentů.