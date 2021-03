Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí odchází ze svého postu už dnes: Nechce žádné záminky na pád vlády

Ministr o svém odchodu zveřejnil i status na sociální síti, kde zároveň poděkoval všem spolupracovníkům:

„Děkuji za vaši podporu v nelehkém boji s neviditelným nepřítelem. Velice si jí vážím.“

Marek Krajčí kandidoval za hnutí OĽaNO. Je to dětský kardiolog, který založil charitativní organizaci Křesťané ve městě. V roce 2014 dostal cenu hlavního města za filantropii.

Ministrem zdravotnictví se stal poté, co OĽaNO v únoru 2020 vyhrálo parlamentní volby. Krajčí pracoval v dětském kardiocentru v Bratislavě. Do parlamentu se dostal v roce 2016. Do roku 2020 byl místopředsedou parlamentního zdravotnického výboru.

Připomeňme, že Marek Krajčí oznámil svůj konec ve funkci ve čtvrtek s tím, že dvě menší koaliční strany podmínily setrvání ve vládě jeho demisí. Před dvěma týdny se vicepremiér a ministr hospodářství Richard Sulík (SaS) nabídl, že ho ve funkci vystřídá. Premiér a předseda OĽaNO Igor Matovič tehdy reagoval slovy: „To byl špatný vtip.“

„Zdravotnictví bylo v katastrofálním stavu po dvanácti letech vládnutí Směru. Nikdo z koalice neměl o zdravotnictví zájem, byla to jáma lvová,“ řekl ve čtvrtek Matovič s tím, že Krajčí spolu s resortem přebral na sebe i boj s koronavirem.

Premiér původně avizoval, že dotyčný opustí funkci postupně, ještě několik týdnů měl pomáhat novému šéfovi resortu. Chtěl, aby Krajčí odešel, až když se rozběhne očkování Sputnikem V. Jméno nového ministra ještě oznámeno neyblo.

Vládní koalice dohodu o svém dalším fungování ve čtvrtek nakonec neoznámila, ačkoli předseda hnutí Jsme rodina Boris Kollár a šéf SaS Richard Sulík ještě v poledne tvrdili, že krize v koalici skončila. Avizovaná společná tisková konference koalice se nekonala. Důvodem mělo být pokračování v jednáních.

Vládní krize propukla po nákupu vakcíny Sputnik V. Koaliční partneři totiž nesouhlasili s nákupem a dovozem ruské vakcíny. Přesto vojenská letadla 1. března dovezla na košické letiště první zásilku Sputniku.

Napětí v koalici se skutečně hromadilo již delší dobu. Jedná se především o konfliktní vztah mezi Matovičem a šéfem strany SaS a ministerstva hospodářství Richardem Sulíkem. Všechny strany se shodovaly, že nechtějí předčasné volby. SaS a Za lidi volaly po rekonstrukci vlády.

Remišová: Změna přinese novou energii

Změna na postu ministra zdravotnictví může přinést novou energii do řešení pandemie a nastartovat velké reformy ve zdravotnictví. Uvedla to vicepremiérka a předsedkyně koaliční strany Za lidi Veronika Remišová.

„Změna na postu ministra zdravotnictví, kterou jsme požadovali, může přinést novou energii do řešení výzev spojených s pandemií a zároveň nastartovat velké reformy spojené s nezbytnou obnovou zdravotnictví, které je zdevastované po letech vlády Směru-SD a na pokraji sil kvůli dlouhotrvající pandemii,“ řekla vicepremiérka.

Pro stranu je důležité, aby koalice lépe fungovala. Musí se podle Remišové výrazně zlepšit komunikace v rámci ní i navenek. „Vláda má řešit problémy lidí, ne lidé problémy vlády,“ podotkla.