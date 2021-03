Babiš a Bartoš si vjeli do vlasů. Český premiér prohlásil, že jsou řízeni z Bruselu, lídr Pirátů ale vrátil úder

Andrej Babiš popsal, co podle něj čeká republiku v případě vlády Pirátů. Varoval především před zvýšením počtu migrantů na českém území a prohlásil, že Česká pirátská strana dostává pokyny v Evropském parlamentu. Podle něj Piráti nemají dost zkušeností na to, aby řídili stát. Ivan Bartoš na kritiku reagoval a označil Babiše za bývalého StBáka.

Předseda české vlády Andrej Babiš dnes přilil olej do ohně předvolebního politického souboje. Ve svém videu, zveřejněném v internetu, totiž šéf hnutí ANO během odpovědi na otázku jednoho z voličů nastínil nepříznivé vyhlídky v případě vítězství České pirátské strany v nadcházejících parlamentních volbách. Hlavním dopadem vládnutí koalice Pirátů a Starostů by dle něj bylo přijetí většího množství uprchlíků, což by znamenalo, že bychom dopadli stejně, jako státy západní Evropy.

„Zaprvé, budeme mít tady ty migranty, které by oni chtěli, takovou spravedlivou migraci, to vidíme v západní Evropě, co se děje. Já jsem byl vždycky proti nelegální migraci a s Viktorem Orbánem jsme prosadili zrušení kvót,“ uvedl český premiér.

Babiš zpochybnil i politickou nezávislost Pirátů, která je podle jeho slov řízená přímo z Evropského parlamentu. Jedná se totiž o vliv Zelených, které premiér označil za fanatiky, jejichž činnost může mít zhoubný dopad na českou ekonomiku. Obávat se růstu popularity Pirátů by měli i čeští podnikatelé, kteří se mohou setkat se zvýšením daňové zátěže, myslí si Babiš. Samotnou stranu Ivana Bartoše předseda české vlády označil za politickou sílu, která se zakládá na extrémně levicové ideologii.

„Piráti jsou samozřejmě řízení z Evropského parlamentu, tam jsou ti zelení fanatici, kteří nám chtějí zničit hospodářství a průmysl. Je to takový trend, v Evropě jsou všude Zelení, u nás jsou Piráti… O řízení státu nevědí vůbec nic, nemají žádné zkušenosti,“ skepticky ohodnotil své oponenty Andrej Babiš.

Reakce šéfa Pirátů

Hodnocení Pirátů ze strany současného premiéra rozhodně nepotěšilo jejich lídra Ivana Bartoše, který by se mohl stát předsedou vlády v případě vítězství koalice Pirátů a Starostů v podzimních volbách do Sněmovny. Ve svém komentáři pro česká média Bartoš označil slova Babiše za „zkratkovité a lživé útoky“.

Bartoš přiznal, že téma migrace vyvolává obavy u českých občanů a tvrdil, že Piráti mají vlastní návrh na postupné vyřešení této krize, které by mělo zahrnovat opatření na celoevropské úrovni. Jedná se například o boj s chudobou v zemích původu uprchlíků, boj se suchem a zákaz exportu vojenské techniky do politicky nestabilních regionů. Bartoš se nevyhnul ani osobnímu útoku na svého politického konkurenta, když reagoval na slova Babiše o tom, že Piráti jsou levice.

„Je zvláštní, když toto říká bývalý člen KSČ a agent StB, který této zemi již čtvrtým rokem vládne s podporou KSČM. A který bohužel za poslední měsíce dohnal tuto zemi do opětovného lockdownu, nejvyššího počtu nakažených a stamiliardových dluhů,“ odpověděl Ivan Bartoš na kritiku premiéra.