Na stránce hnutí Progresivní Slovensko hlasovalo 30 tisíc lidí pro demisi premiéra Matoviče. Smůlu měl i v anketě Zomri

Z informací uvedených na stránce stacilo.uz vyplývá, že jejím prostřednictvím mohou občané vyzvat koaliční strany Svoboda a solidarita (SAS) a Za lidi, aby dosáhly výměny premiéra. Jinak by podle zástupců hnutí PS měli zvážit svůj pobyt ve vládě.

„Je to rok od nástupu vlády Igora Matoviče. Během celého tohoto období jsme svědky chaosu, hádek a obrovského množství selhání. Výsledkem nejsou jen ekonomické a reputační škody, ale tisíce mrtvých a těžce nemocných lidí, kterým se dalo lepším managementem zabránit,“ píší na webu členové hnutí.

Hlavní zodpovědnost za tuto situaci podle nich přitom nese právě předseda vlády.

„To on namísto racionálních rozhodnutí přichází se svými ‚geniálními‘ nápady. To on namísto přijímání odpovědnosti svaluje vinu na všechny kolem. To on namísto stmelování všechny pouze rozeštvává. Jeho setrvání ve funkci premiéra je již neudržitelné,“ uvedli představitelé PS s tím, že „ze současné katastrofální situace“ nejvíce těží Robert Fico (Směr-SD) a Peter Pellegrini (Hlas-SD), kteří sbírají podpisy pro referendum o předčasných volbách.

„Je naší povinností udělat vše pro to, aby se k moci nevrátili. Proto jsme si řekli, že už stačilo,“ dodalo PS.

V internetové anketě Matovičovi nepomohly ani vymyšlené profily

Až 40 tisíc Slováků je přesvědčeno, že by měl premiér Igor Matovič předat řízení země někomu jinému. Vyplývá to z ankety, kterou na Facebooku spustila stránka Zomri. Stránka je známá tím, že si dělá legraci z celého politického spektra, proto samozřejmě nejsou výsledky ankety relevantním zdrojem. Avšak i zde je zábavné sledovat, jak se někteří snaží zvrátit anketu ve prospěch premiéra.

Zatímco pro jeho odchod hlasovalo už více než 40 tisíc lidí, pro jeho setrvání ve vládě je téměř 1500 lidí. Problémem však je, že po rozkliknutí hlasujících se zobrazí falešné profily. Pravděpodobně jde o boty, což znamená, že to nejsou reální lidé. Zřejmé je to i z toho, že většina z nich má zahraniční jména, málo přátel a žádnou nebo staženou profilovou fotografii.

Téměř polovina Slováků chce předčasné volby

Pokud by se parlamentní volby podle výsledků nedávného průzkumu volebních preferencí agentury Polis konaly tento víkend, vyhrála by je strana Hlas-SD expremiéra Petra Pellegriniho s 23,8 procenty.

Na druhém místě se podle průzkumu umístilo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) současného premiéra Igora Matoviče se ziskem 13,6 procenta. Následovala by strana Svoboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka, které by svůj hlas odevzdalo 13,1 % voličů.

Pro předčasné parlamentní volby se na Slovensku vyjádřilo 47 procent dotázaných.