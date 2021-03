Premiér napůl? Podle TV Markíza přišel Matovič s nestandardním návrhem, jak zachránit vládu a své funkce

Koaliční lídři na Slovensku nadále řeší, zda a jak zůstat pohromadě. Víkend si vzali na rozmyšlenou a diskuse v zákulisí běží naplno. Podle informací televize Markíza premiér Igor Matovič přišel s velmi neobvyklým návrhem. A sice, že by se dočasně stáhl do pozadí a část premiérských povinností a kompetencí by přebral někdo jiný.

Informaci údajně potvrdilo několik zdrojů z několika koaličních stran. Ty mají tuto alternativu zvažovat, jen musí vymyslet, jak se to dá ústavní cestou vyřešit. V sobotu má setkání v úzkém kruhu strana Za lidi, SaS má v neděli republikovou radu. Právě rozhodnutí Sulíkovy strany bude klíčové. Závěr by měl být znám nejpozději v pondělí dopoledne, kdy chce Richard Sulík definitivně říci, zda strana v koalici zůstává, nebo odchází.

Reakce politiků na premiérové netradiční řešení

„TV Markíza informuje o aktuálním nápadu premiéra Matoviče, jak vyřešit vládní krizi: Igor Matovič navrhuje, že by byl i nebyl premiérem. Bizarnost této vlády nemá konce...,“ napsal v komentáři na sociální síti opoziční poslanec NR SR Ján Podmanický.

Politolog Eduard Chmelár v sobotu večer dodal: „Pan premiér vyrukoval s nejnovějším návrhem, že by se mohl stáhnout do pozadí a být premiérem jen tak trochu. Musí však ještě přezkoumat, zda by se to dalo řešit ústavně. Ústav docenta Chocholouška odkazuje, že toto by se už ústavně řešit rozhodně mělo,“ píše analytik Chmelár.

Poslanec za stranu Směr Ľuboš Blaha si v této souvislosti vzpomněl na velkého britského dramatika.

„Být či nebýt? Matovič si položil slavnou hamletovskou otázku. A odpověděl si - ano, být i nebýt. Shakespeare by z něho zešílel,” napsal na Facebooku.

„To, co nejnověji vymyslel Matovič, je jako být tak trochu těhotný,“ dodal.

Toto chování však není podle Blahy pro Matoviče nové.

„Naposledy takové vymýšlel, když byl opozičním poslancem - rozplakal se na tiskovce, prý ho chtějí hodit pod vlak a zhruba na rok přestal chodit do parlamentu. I byl poslancem, i nebyl. A teď si to zjevně chce zopakovat. Uprostřed krize si chce dát poloviční úvazek za celý plat. Perfektní“ uvedl Blaha.

Koaliční krize na Slovensku

Vládní krize propukla po nákupu Slovenskem vakcíny Sputnik V. Koaliční partneři totiž nesouhlasili s nákupem a dovozem ruské vakcíny. Přesto vojenská letadla 1. března dopravila na košické letiště první zásilku Sputniku V.

Tento týden ve čtvrtek premiér Matovič na tiskové konferenci ohlásil demisi ministra zdravotnictví Marka Krajčího coby součást kompromisu v zájmu řešení koaliční krize. Překvapivě ovšem Matovič oznámil, že Krajčí formálně podá demisi, až se na Slovensku začne očkovat vakcínou Sputnik V.

Místopředsedkyně vlády a ministryně investicí, regionálního rozvoje a informatizace Veronika Remišová (Za lidi) před pátečním jednáním vlády uvedla, že situace v koalici je vážná.

Napětí v koalici se skutečně hromadilo již delší dobu. Jedná se především o konfliktní vztah mezi Matovičem a šéfem strany SaS a ministerstva hospodářství Richardem Sulíkem. Všechny strany se shodovaly, že nechtějí předčasné volby. SaS a Za lidi volaly po rekonstrukci vlády.