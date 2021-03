„Je dělán uprostřed největších s*acek,“ uživatelé Twitteru reagují na průzkum pro ČT, podle kterého Piráti válcují ANO

Podle výsledku březnového průzkumu volebních preferencí, který realizovala agentura Kantar pro Českou televizi, by nyní ve sněmovních volbách zvítězila koalice Pirátů se STAN, a to se ziskem 34 procent hlasů. Druhé hnutí ANO by dostalo hlasy 22 procent voličů. Na internetu však mnozí těmto číslům nevěřili a vyjadřovali vůči tomu jistou skepsi.

Výsledky průzkumu byly zveřejněny v pořadu Otázky Václava Moravce. Průzkum udělala agentura Kantar v období od 15. února do 5. března. Na otázky týkající se podpory koalic odpovědělo 921 lidí, na dotazy o podpoře jednotlivých stran 957 respondentů.

Třetím nejsilnějším subjektem ve volbách by byla koalice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09. Získala by 17,5 procenta. Pro hnutí SPD by hlasovalo 11 procent voličů a komunistům by dalo hlas 5,5 procenta voličů. Vládní sociální demokracie vyšla z modelu se ziskem 4,5 procenta, při zohlednění statistické chyby by se ale do sněmovny dostala.

Model jednotlivých stran

Poprvé by tak ve volebním modelu Kantaru Piráti zvítězili ve volbách i jako samostatná strana s 22 procenty. ANO by skončilo druhé s podporou 20,5 procenta voličů. Starostům by odevzdalo hlas 13 procent voličů a čtvrté SPD 10,5 procenta. Pátí by ve volbách skončili občanští demokraté se ziskem 9,5 procenta. V blízkosti pětiprocentní hranice se podle modelu pohybuje ještě TOP 09, komunisté, ČSSD a lidovci.

Reakce na sociálních sítí

Průzkum agentury Kantar vyvolal více diskuzí, než průzkum agentury Median, který byl zveřejněn dříve, a to 4. března.

Politický komentátor portálu SeznamZprávy Michal Sirový charakterizoval průzkum jako „nejpřekvapivější model tohoto volebního období“.

„Existuje malá, ale reálná šance, že to Pir/STAN můžou dotáhnout na ‚jednobarevnou‘ vládu,“ napsal na Twitteru.

Nový volební model od @KANTARCZ.



Pro mě je to nejpřekvapivější model tohoto volebního období.



Pir/STAN +4,5 % za poslední měsíc

ANO -4,5 %

SPOLU -2 %

SPD +1,5 %



Existuje malá, ale reálná šance, že to Pir/STAN můžou dotáhnout na „jednobarevnou“ vládu. 🤞#volby2021 🇨🇿 pic.twitter.com/yrKs4mdeQl — Michal Sirový (@sssirda) March 14, 2021

Výsledky průzkumu pobavily předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru, který na Twitteru poděkoval svým stoupenců za podporu.

„Ať průzkumům věříme nebo ne, tak Vám moc děkuji za podporu SPD a slibuji, že budeme nadále ze všech sil prosazovat náš politický program!“ uvedl.

Dnešní průzkum agentury Kantar pro ČT - hnutí SPD posiluje a má volební preference 11%. Ať průzkumům věříme nebo ne, tak Vám moc děkuji za podporu SPD a slibuji, že budeme nadále ze všech sil prosazovat náš politický program! Česká republika na 1. místě! 👍❤🇨🇿🇨🇿🇨🇿 pic.twitter.com/nNJx6NfGOx — Tomio Okamura (@tomio_cz) March 14, 2021

Skeptiků, kteří pochybují o takových výsledcích pro koalici Pirátů a STAN, bylo na sociálních sítích však mnohem více. Mnozí poukázali na to, že byl tento průzkum proveden v nejkritičtější době pro naši zemi, a před volbami bude další léto a bude probíhat program na očkování, takže ANO má velké šance na získání voličů.

„Průzkum uprostřed nejhorší pandemické situace je fajn pro sebevědomí těch stran, ale kolik voličů si v říjnu vzpomene na březen a kolik na prázdniny a září, kdy bude premiér možná spokojeně sledovat rychlé doočkovávání zbytku zájemců?“ komentoval výsledky průzkumu konzultant Ondřej Malý.

Průzkum uprostřed nejhorší pandemické situace je fajn pro sebevědomí těch stran, ale kolik voličů si v říjnu vzpomene na březen a kolik na prázdniny a září, kdy bude premiér možná spokojeně sledovat rychlé doočkovávání zbytku zájemců? — Ondrej Maly (@ondrej_m) March 14, 2021

„Vám, co se radujete z průzkumu zveřejněného na ČT, kde Piráti válcují ANO, bych chtěl připomenout, že je to jen průzkum. ANO zatím nespustilo kampaň, ještě letos neschválilo poslat 5000 důchodcům a je velká šance, že jim volby padnou do doby, kdy zafunguje proočkování populace,“ napsal uživatel Twitteru Pavel Hertl.

Vám, co se radujete z průzkumu zveřejněného na ČT, kde piráti válcují ANO, bych chtěl připomenout, že je to jen průzkum, ANO zatím nespustilo kampaň, ještě letos neschválilo poslat 5000 důchodcům a je velká šance, že jim volby padnou do doby, kdy zafunguje proočkování populace. — Pavel Hertl (@PavelHertl) March 14, 2021

„Pohled pesimisty: Průzkum, který byl dělaný uprostřed největších s*acek. V létě bude Chorvatsko a plznička na zahrádce a ukážou se podle mého dvě věci- jak mají Hobiti krátkou paměť a jak dobře umí Babišovi lidi kampaň v porovnání se zbytkem pole,“ sdělil svůj názor publicista a komik Luděk Staněk.

Pohled pesimisty: Pruzkum ktery byl delanej uprostred nejvetsich sracek. V lete bude Chorvatsko a plznicka na zahradce a ukazou se podle meho dve veci- jak maji Hobiti kratkou pamet a jak dobre umi Babisovo lidi kampan v porovnani se zbytkem pole. https://t.co/EnJGsSx5St — Ludek Stanek (@LudekStanek) March 14, 2021

Připomeňme, že podle nedávného průzkumu společnosti Median by tak na podzim ve volbách vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše, a to se ziskem 26,5 procenta. Na druhém místě by skončila koalice Pirátů a Starostů s 25 procenty.