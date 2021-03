„Igor Matovič musí skončit.“ Šéfka Za lidi Remišová vyzvala své partnery k odchodu. Opozici však nestačí ani to

Vládní krize na Slovensku dosud není u konce. Dnes to v diskuzním pořadu V politice na televizní stanici TA3 uvedla předsedkyně strany Za lidi Veronika Remišová, která se přiznala, že dlouhá jednání mezi členy současné vládní koalice byla neúspěšná. Hlavním zdrojem vnitřní krize je podle Remišové konflikt mezi dvěma dalšími členy koalice, a sice předsedou vlády a šéfem OĽaNO Igorem Matovičem a předsedou SaS Richardem Sulíkem.

Úroveň neshod je natolik velká, že Remišová nevidí možnost další existence koalice v její nynější podobě. Slovenská politička totiž uvádí, že máme jenom dvě reálné možnosti, jak tuto krizi vyřešit. Tou první jsou předčasné parlamentní volby, což je podle ní velmi nežádoucí. Druhou, a tou nejlepší, cestou je odchod z vlády obou koaličních partnerů – Igora Matoviče a Richarda Sulíka.

„Já jsem se snažila, co bylo v lidských silách, abych tuto koalici zachránila, vyjednávali jsme desítky hodin…Ten konflikt mezi Igorem Matovičem a Richardem Sulíkem stále trvá, nacházíme se uprostřed největší krize v historii Slovenska. V současné situaci vidím dvě řešení. První řešení, a je to velmi špatně a je to nejhorší řešení, to jsou předčasné volby, které by vedly k dlouhotrvajícímu chaosu… Druhým řešením je odchod Richarda Sulíka a Igora Matoviče z této vlády,“ prohlásila slovenská politička.

Opozice trvá na předčasných volbách

Demise ministra zdravotnictví Marka Krajčího není dostatečná pro to, aby byla vyřešena současná krize, myslí si slovenský poslanec a člen opoziční strany Hlas-SD Richard Raši. Trvá totiž na tom, že by měla odstoupit celá vláda v čele s premiérem, Slovensko podle něj potřebuje vládu odborníků, která by řídila stát do té doby, než proběhnou předčasné volby.

„Jediným řešením je demise vlády, vláda odborníků a předčasné volby,“ prohlásil Raši. Dodal také, že strana Za lidi jako malá strana není schopná přispět ke změně krizové situace.

Předčasné volby jako jediné východisko vidí i poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha, který Remišovou podrobil kritice kvůli tomu, že uvaluje veškerou odpovědnost za krizi na své koaliční partnery a nehodlá opustit vládu, jak to doporučuje Matovičovi a Sulíkovi.

„Matovič položil Slovensko na kolena. Musí jít dolů. Spolu se Sulíkem, spolu s Remišovou, spolu s Kollárem. Nepomůže nic jiného. Jen předčasné volby,“ tvrdí Blaha.