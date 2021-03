„Ultralevicoví bojovníci za Wi-Fi v Gulagu.“ Štěpánek drsně naložil Pirátům

„Začínali jako aktivisté, jejichž motivací a největším zájmem bylo, aby se na internetu mohlo svobodně krást. Duševní vlastnictví jim nic neříkalo, stejně jako vlastnická práva, chtěli si prostě ze sítě stahovat cokoli, co se jim líbí. Hudbu, filmy, hry. Za tím účelem se začali organizovat. Dnes sedí v parlamentu a jejich předseda má ambici stát se předsedou vlády,“ prohlásil na úvod svého textu o Pirátech publikovaném na Facebooku Petr Štěpánek.

Pirátská strana v České republice je prý schopná realizovat cokoli z levicových krkolomností, jsou věrně oddáni Evropské unii a usilují o zavedení cenzury.

„Leccos už dnes dělají jinak, ale to základní zůstalo. Radikální levičáctví. (…) Pomyslete na jakoukoli ultralevičáckou hovadinu, na jakýkoli pokrokářský -ismus, co jich jen na nás pomatený svět a doba vymknutá z kloubů chrlí, a můžete vzít jed na to, že to mají v repertoáru. Milují Brusel a namísto internetové svobody dnes bojují proti fake news, což je jen jiné označení pro novodobou cenzuru. Jsou ale o to nebezpečnější, že navenek se tváří svobodomyslně. Někteří mají dlouhé vlasy, jejich šéfík dredy, ani hambatá videa zasloužilých pirátek nejsou ke škodě,” napsal mediální expert.

Štěpánek označil za „geniální ideu“ spojení jejich strany jinou politickou stranou – STAN, aby byli v rámci předvolebního boje silnější. STAN se údajně přiklonila k Pirátům poté, co se jejich stávající partner TOP 09 „přestal vyhovovat“ z důvodu malé voličské podpory této strany. Politiky STAN přitom označil za „politické turisty“, kteří jdou tam, kam vane vítr.

„Dá se to popsat i takto: Mladí ultraleví bojovníci za wifinu v gulazích se propojují s odborovou centrálou starostů, kterým nestačí starostenské platy, pročež v množství větším než malém a pod hlavičkou ukradenou ostatním starostům i nám všem, kteří se ve svých životech cítíme být nezávislí, usilují o přivýdělky v parlamentu,“ myslí si.

Předvolební průzkumy

Petr Štěpánek ve svém shrnutí situace poukázal na údajné metody manipulace s předvolebními průzkumy, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku i u voleb samotných. Jedna ze společností provádějících předvolební průzkumy totiž nedávno přisoudila Pirátům v koalici se STAN volební vítězství v nadcházejících parlamentních volbách.

„Marketingový útok na voličské hlasy už započal. Obvykle se to dělá takto: Nejprve se najde nějaká „šikovná“ agentura pro výzkum volebních preferencí, jež vyvolencům/objednatelům výrazně přestřelí procentní zisk. Realitu v tom nehledejte, ukazuje to směr, kam má realita doputovat. Voliče je třeba obrábět a vést. Spřátelená nejmenovaná veřejnoprávní televize jednu takovou děvečku pro všechno, jež vždy vyzkoumá, co je třeba, má. A už to jede,“ napsal mediální expert.

V závěru svého komentáře Štěpánek dodal, že standardní český volič má zajímavou vlastnost. „Když ho omrzí zoufalí politici, které volil minule, neomylně si zvolí ještě horší,“ uvedl na konci svého textu na sociálních sítích.

Politické preference

Česká televize zveřejnila průzkum veřejného mínění, podle kterého by Piráti v koalici se STAN dostali ve volbách 34 %. Přeskočili by tím ANO předsedy vlády Andreje Babiše. To by získalo pouze 22 % hlasů. Na třetím místě by skončila koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se ziskem 17,5 %.

Česká televize se v tomto předvolebním modelu odvolává na informace společnosti Kantar CZ, jež prováděla průzkum v období od 15. února po 5. března.