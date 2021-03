„Pavel Rychetský poškodil Českou republiku.“ Prezident Zeman odpovídal na otázky čtenářů

Prezident republiky Miloš Zeman odpovídal na otázky čtenářů portálu Parlamentní listy. Došlo na ruskou vakcínu Sputnik V, ale i na předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Pustil se i do amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli vojskům v Afghánistánu.

Jeden ze čtenářů portálu, na něhož prezident reagoval, se tázal, zdali česká kontrarozvědka BIS je loajální České republice, či zdali pracuje pro Spojené státy americké, píší Parlamentní listy.

„Četl jsem například od bezpečnostního analytika Jana Schneidera nebo od novináře Ivana Hoffmana názor, že BIS je pobočka CIA. Já bych si přál, aby to byla národní česká tajná služba,“ cituje portál odpověď Miloše Zemana.

Bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa v odpovědích na čtenářské dotazy kritizoval za jeho údajnou zbabělost projevenou ve formě snahy o snažení amerických vojáků z jejich dlouholetého působení v Afghánistánu. Dotaz se konkrétně týkal chování Trumpa po prohraných prezidentských volbách.

„Za prvé, k Trumpovi mě přirovnávali jiní. Za druhé, jako každý politik i Donald Trump udělal věci pozitivní, což byla například jeho podpora Izraele, a udělal i věci negativní. Veřejně jsem kritizoval jeho plán stažení aliančních jednotek z Afghánistánu jako zbabělost. A byli to američtí, nikoli čeští voliči, kteří rozhodli o jeho osudu,“ odpověděl prezident.

Když došlo na předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, prezident uvedl, že v jeho očích poškodil Českou republiku. Konkrétně se otázka týkala tématu, proč Zeman udělil vyznamenání tehdejšímu ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi, když porušil opatření, která sám zavedl, ale odmítl udělit vyznamenání právě Rychetskému poté, co zrušil část volebního zákona.

„Musíte rozlišovat míru zavinění. Něco jiného je přijít do uzavřené restaurace bez roušky a na druhé straně mít velkou zásluhu na potlačení první vlny epidemie, a něco jiného je nabourat český politický systém v době volební kampaně,“ odpověděl prezident a dodal: „Sdílím názor ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která spojila tento krok s úsilím Pavla Rychetského státi se prezidentem České republiky. Až dosud by mi to nevadilo, ale vzhledem k tomu, že tímto krokem Pavel Rychetský podle mého názoru poškodil Českou republiku, což jsem projevil i odnětím státního vyznamenání (…).“

Blatný a Sputnik V

V otázkách prezidentovi na Parlamentních listech došlo i na ministra zdravotnictví Jana Blatného a ruskou vakcínu Sputnik V.

„Pokud ale jde o pana ministra Blatného, tam jsem uvedl dva základní argumenty. Opakuji tedy ještě jednou: Za prvé nemá manažerské zkušenosti, což Andrej Babiš bezesporu má. A za druhé, není epidemiolog, ale dětský lékař,“ uvedl prezident o úřadujícím ministru zdravotnictví.

Odvolání Blatného a Storové

„(…) moje důvěra ve Sputnik je pouze reakcí na důvěru, kterou vůči této vakcíně vyjadřují nejrůznější erudovaní epidemiologové. Vím, že se třeba premiér (Maďarska Viktor – red.) Orbán nechal naočkovat čínskou vakcínou, vím, že Sputnikem se očkují miliony lidí a vím, že tato vakcína má úspěšnost 92 procent, což je mimochodem přesně totéž jako Pfizer,“ prohlásil pro portál.

Miloš Zeman před několika dny v rozhovoru uvedl, že po předsedovi vlády chce odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného a ředitelky Státního úřadu pro kontrolu léčiv Ireny Storové.

Jana Blatného a Irenu Storovou prezident republiky nařkl z toho, že nesou odpovědnost za zbytečná úmrtí pacientů v zemi díky tomu, že otálejí se schválením použití kvalitních vakcín, včetně ruského Sputniku V.

„Proto oni (ministr Blatný a šéfka SÚKL Irena Storová - red.), a to chci říci zcela veřejně a nahlas, nesou plnou odpovědnost za tato úmrtí,“ prohlásil tehdy Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy.