Babiš míří do Rakouska. Co bude řešit tentokrát?

Publikace iDnes připomíná, že šest premiérů členských zemí EU včetně Babiše a Kurze napsalo minulý týden dopis, ve kterém apelují na co nejrychlejší svolání summitu Evropské unie o přidělování vakcín.

Jde jim o to, aby všechny členské státy byly schopné dosáhnout ve druhém čtvrtletí svých očkovacích cílů.

V reakci na to Evropská komise následně obhajovala původně dohodnutý systém přerozdělování. Svůj postoj orgán argumentoval tím, že k nepoměrům v dodávkách vakcín došlo kvůli vlastnímu rozhodnutí jednotlivých členských států.

Server podotýká, že Babiš měl v plánu navštívit Rakousko už před měsícem, seznámit se měl s postupem testování ve školách. V sousední zemi se pod podmínkou pravidelného testování na covid-19 mohla část dětí vrátit do škol.

Cesta českého premiéra tehdy byla zrušena kvůli počasí.

Minulý týden Babiš letěl do Izraele, kde s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem měl projednávat zejména možnost účasti Česka ve fondu na financování výzkumu a vývoje vakcín.

Založení fondu Netanjahu dříve projednal s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.

„Dostali jsme stejnou nabídku jako Rakousko, Dánsko a teď i Maďarsko, abychom se do budoucna stali více nezávislí na dodavatelích vakcíny a jako investoři podíleli na její výrobě,“ oznámil Babiš.

Premiér dodal, že považuje Netanjahuův plán ohledně společného vývoje vakcíny za velmi zajímavý, Česko bude o něm podle něj vážně přemýšlet.

„Šlo by o vakcínu, která bude aktuálně nejlepší a pokryje maximum mutací. Je to investice v hodnotě cca 150 milionů dolarů, na dva až tři roky, měsíčně by se v závodu vyrobilo 10 milionů vakcín,“ prozradil Babiš.

Kromě toho se předseda české vlády zúčastnil obědu s izraelským ministrem zahraničí Gabim Aškenazim. Společně pak otevřeli jeruzalémskou úřadovnu českého velvyslanectví v Tel Avivu. Zřízena byla 1. března, v plném provozu by však měla být na přelomu dubna a května.