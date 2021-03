Státní duma Ruska zpřísnila tresty za rehabilitaci nacismu a urážky veteránů

Za podobná porušení hrozí maximální pokuta až 5 milionů rublů nebo pětileté vězení. S návrhem přišla místopředsedkyně Státní dumy Irina Jarovaja.

V redakci prvního čtení se navrhuje těmito změnami zákoníků zpřísnit tresty za rehabilitaci nacismu na internetu – za popírání faktů stanovených Norimberským tribunálem a za šíření vědomě falešné informace o SSSR v letech druhé světové války na webu.

K druhému čtení připravili představitelé všech parlamentních frakcí opravy. Například v návrhu o novelách Administrativního zákoníku se doporučuje zakotvit, že za „veřejné šíření neuctivé informace o dnech vojenské slávy a pamětních datech Ruska spojených s obranou vlasti, a také veřejné zneuctívaní symbolů vojenské slávy Ruska, nebo veřejná urážka památky obránců vlasti, stejně jako i veřejné ponižování cti a důstojnosti veterána Velké vlastenecké války“ v masmédiích nebo na internetu bude hrozit právním osobám pokuta ve výši 3 až 5 milionů rublů s konfiskací předmětu porušení zákona.

Obdobnou skutkovou podstatu trestného činu navrhli poslanci stanovit také v Trestním zákoníku: za veřejné šíření vědomě lživé informace o činnosti SSSR v letech druhé světové války, o veteránech Velké vlastenecké války bude občanům hrozit pokuta ve výši až 3 miliony rublů nebo ve výši mzdy nebo jiných příjmů za období až tří let, nebo až tříleté nucené práce se zbavením práva vykonávat určité funkce na dobu až tří let, nebo stejný termín ve vězení se zbavením práva vykonávat určité funkce nebo zabývat se určitou činností na dobu až tří let.

Bude-li podobný přečin spáchán osobou s využíváním služebního postavení, skupinou osob po předběžné domluvě nebo za využití masmédií nebo internetu, bude trest zpřísněn: pokuta bude činit 2 až 5 milionů rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu pachtele za období jeden rok až pět let, nebo mu budou hrozit až pětileté nucené práce se zbavením práva vykonávat určité funkce nebo zabývat se určitou činností na stejné období, nebo pětileté vězení se zbavením práva vykonávat určité funkce nebo zabývat se určitou činností na stejné období.

Kromě toho za šíření zjevně neuctivé informace o dnech vojenské slávy a pamětních datech Ruska spojených s obranou vlasti a za veřejné ponižování cti a důstojnosti veterána Velké vlastenecké války bude hrozit pokuta ve výši až 3 miliony rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu za období až tří let, nebo povinné práce na dobu až 360 hodin, nebo nápravné práce na dobu až jednoho roku se zbavením práva vykonávat určité funkce nebo se zabývat určitou činností, nebo stejný termín ve vězení se zbavením práva vykonávat určité funkce nebo zabývat se určitou činností na dobu až tří let.

Bude-li podobný čin spáchán skupinou osob na úmluvu nebo prostřednictvím masmédií nebo internetu, bude pokuta činit až 5 milionů rublů se zbavením práva vykonávat určité funkce nebo zabývat se určitou činností na dobu až pěti let, nebo stejný termín ve vězení se zbavením práva vykonávat určité funkce nebo zabývat se určitou činností na dobu až pěti let.

„Urážet ty, kdo se postavili na obranu vlasti, je nepřípustné. Stejně jako i pokusy o revizi výsledků druhé světové války, o ospravedlnění nacismu, nebo zpochybňování úlohy našeho lidu ve Velkém vítězství. Naší povinností je hájit památku našich dědů a pradědů, díky nimž dnes žijeme,“ zdůraznil předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin.