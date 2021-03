„Strana mi nastříkala sperma do obličeje.“ Řeporyjec Novotný chystá odchod z ODS

„Já jsem se rozhodl okamžitě po volbách odejít. Zachovali se ke mně tak uboze, že už zůstávám jen ze solidarity. Je mi to líto. Dejte nám prosím hlas. A nezlobte se. Já s tím zmrdem (Janem – red.) Zahradilem a piarkem, co mi nesmí volat, aby mi náhodou nebyli něco dlužní, ve straně nebudu. Nastříkala mi sperma do obličeje. Cítím se tak,“ napsal Pavel Novotný, kterou následně zveřejnil na svém Twitteru. Občanská demokratická strana prý za dvacet let o něj neprojevila zájem.

„Dvacet let ODS nepřišla a neřekla: „Hele, Pavle, co pro sebe vlastně můžeme udělat.“ Ale takových Pavlů je v té straně dvacet tisíc, já to chápu. Jen mi to je líto,“ uvedl v dalším postu na Twitteru řeporyjský starosta.

​Němcová o Novotném

Regionální organizace ODS ho nevybrala na kandidátku pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Jeho ambice dosáhnout úrovně celostátní politiky komentovala Miroslava Němcová z ODS.

„Myslím, že se našel v komunální politice, že tam má výsledky, baví ho to, ale práce ve Sněmovně vyžaduje skutečně trochu jiná povahová ustrojení, musíte být trpělivější, musíte si zvyknout na to, že některé věci jdou hodně pomalu, kdežto na radnici rozhodnete a jde to většinou rychle,“ uvedla politička loni pro Blesk.

se nechvalně proslavil vybudováním pomníku vlasovcům, vrahům a hrdlořezům, kteří přísahali věrnost Adolfu Hitlerovi, dále narážkami na to, že poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček by měl viset kvůli jeho návštěvě Doněcku. Podobná slova věnoval i bývalému policejnímu řediteli Stanislavovi Novotnému.

V průběhu září minulého roku si ho předvolal předseda strany Petr Fiala za jeho slova o tom, že je v zájmu České republiky, aby prezident Miloš Zeman a předseda vlády Andrej Babiš zemřeli.

Pavel Novotný, bývalý novinářů bulvárních plátků, se stal starostou Řeporyjí v roce 2018.