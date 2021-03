Lídr ODS názorně předvedl, jak přijít o voliče. A ještě něco k Novotnému

„To jsou výzvy, i kvůli nimž jdeme společně do voleb. A náš cíl je jednoznačný - vyřešit krizi a nahradit vládu, která už osmý rok devastuje společnost i zemi,“ uvedl Fiala ve svém statusu.

Politik avizoval i jisté plány své strany.

„V normální době bychom se s lídry kandidátek koalice SPOLU setkali osobně, dnes alespoň online,“ podotkl.

Šéf ODS se opět pokusil ujistit, že chce dát ČR do pořádku a není to pro něj jen předvolební heslo.

„Koalice SPOLU je jediná středopravicová alternativa vůči populistům z ANO a nové levici. Máme 6 měsíců na to, abychom o tom přesvědčili voliče. Uděláme pro to vše, co bude v našich silách,“ slíbil politik.

Jak ukázaly poznámky sledujících, snahy Fialy byly marné.

„Vy raději nic nedělejte, aspoň nic nepokazíte. Vám jde jen o koryta, kdo z vás něco udělal proti covidu? Jen všechno kritizujete a tím rozeštváváte lidi proti sobě. A Fiala nebude nikdy premiérem, už by si to měl uvědomit a ne pořád jen blábolit,“ vytkl šéfovi ODS František Klimeš.

„No musíte máknout. Přece nenecháte vyhrát Piráty,“ ironicky podotkl Pavlus Pavlus.

„Topku to necháte vést, co? Jako naprostí tupci. Nehledě na to, jak se ta paní Pekarová vyjádřila o národní tragédii. Kdy vám nakecá, že se mají zrušit Benešovy dekrety a přejít na euro, co? Téhle koalici nevěřím ani nos mezi očima. Pan Zahradil s tím také nesouhlasí,“ zkritizoval Fialu František Průša s narážkou na znalosti dějin předsedkyně TOP 09.

Odvahu Novotného zatím nikdo z ODS nepřekonal

Sousta komentářů se týkala včerejší zprávy o odchodu řeporyjského starosty Pavla Novotného z ODS:

„Je zajímavé sledovat, proč dva ‚originální‘ výrazní politici dvou opozičních stran odcházejí před volbami z politiky. Pánové Kalousek z TOP 09 a Novotný z ODS. Vtírá se otázka, jaký účel sledují a jaký bude jejich postoj po volbách. Důvod může být mnohoznačný, tak uvidíme,“ zdůraznila Zlata Jesenská.

„Jsem dlouholetý volič ODS. Ale opravdu děláte všechno proto, abyste mě donutili změnit svou volbu. Odchod Pavla Novotného chápu a schvaluju,“ uvedl Martin Prokop.

„Dnes kauza exekuce a Novotný... stačilo, přišli jste o voliče,“ konstatoval Max Bedna.

„Novotného si laskavě udržte, jeho odvahu zatím nikdo z ODS nepřekonal. Lepší výstřední, ale schopná ikona, než uhlazený, nevýrazný, unylý profesor, co si říká ,vůdce‘ a přitom nedosáhl výraznější voličské podpory,“ zareagovala Eva Česká.

V komentáři této uživatelky nechyběly ani otázky.

„… Jakou podporu že to má ‚náš budoucí premiér‘???A kde že ho znají?? A komu říká ,levice‘, když sám jásal nad zvolením globalistické levicové loutky Bidena?“ hrnula dotazy Fialovi.