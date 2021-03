„Nejhorší vláda ve slovenské historii.” Pellegrini odkazuje na nové průzkumy, které možná vyvolají v Matovičovi hrůzu

Předseda slovenské vlády Igor Matovič zažívá těžké politické chvíle. Již příští týden vyprší desetidenní lhůta pro slovenského premiéra, kterou stanovil předseda SaS Richard Sulík. Dříve totiž předseda SaS uvedl, že v případě, pokud se Igor Matovič nevzdá svého úřadu, jeho strana opustí vládní koalici. Odchod předsedy OĽaNO z funkce premiéra požaduje i předsedkyně strany Za lidi Veronika Remišová. To znamená, že v nejbližších dnech současná koalice může ztratit většinu v Národní radě.

Podle průzkumu agentury Median SK slovenskému premiérovi nehraje do karet ani veřejné mínění. Ze zmíněného průzkumu totiž vyplývá, že v případě uspořádání předčasných voleb by strana Igora Matoviče ztratila víc než 50 % křesel v parlamentu a tím pádem přišla o status nejsilnější strany. Kdyby volby proběhly již tento měsíc, jednoznačným vítězem by se podle výsledků průzkumu stala strana Hlas-SD v čele s Peterem Pellegrinim, jejíž odhadovaný volební výsledek může činit 21,4 % hlasů oproti 11,3 %, které by mohlo získat OĽaNO.

Vláda přišla o důvěru občanů

Výsledky průzkumu rovněž svědčí i o extrémně nízké úrovni spokojenosti občanů Slovenska se současnou vládou. Předseda Hlasu Peter Pellegrini si je jistý, že je to logickým důsledkem činnosti vládní koalice během prvního roku od loňských voleb. Podle bývalého premiéra má nyní Slovensko nejhorší vládu ve své historii.

„Toto je vysvědčení současné vlády. Po roku jejího působení je s ní nespokojených 83 procent lidí. A není nic, nad čím by se dalo vůbec podivovat. Vláda selhala ve všech klíčových oblastech – nezvládá boj s pandemií, způsobila na Slovensku neuvěřitelný chaos a zmatek a úplně rozvrátila fungování státu,” píše Pellegrini ve svém facebookovém příspěvku.

Dále slovenský politik zdůrazňuje, že už dávno neřešíme úspěchy a nezdary nynější vlády během prvního roku jejího působení. Aktuální otázkou nyní je to, jak dlouho ještě vůbec vydrží. Připomeňme, že strana Hlas-SD, která vznikla v loňském roce po odchodu řady členů ze Směru-SD, trvá na nutnosti vyhlásit předčasné parlamentní volby. Do uspořádání samotných voleb by podle vedení Hlasu měla vést Slovensko vláda odborníků.