Petříček odkazoval na Havla. Ministrovi nedává pokoj dění v Bělorusku

Jde o výročí vyhlášení nezávislosti prvního národního státu - Běloruské lidové republiky. Svátek je načasován tak, aby se kryl s přijetím 3. charty 25. března 1918. Při této příležitosti Petříček popřál běloruské menšině nejen v České republice, ale i všechny občany Běloruska, kteří se k tomu svátku hlásí.

Ministr uvedl, že pro Čechy je rok 1918 také symbolický.

„Není proto divu, že naše národy a jejich představitelé v té době navázaly úzké kontakty, ostatně ve 20. a 30. letech minulého století se meziválečné Československo stalo pro představitele běloruského exilu bezpečným útočištěm,“ pronesl politik.

Následně Petříček provedl paralelu i se současnou dobou.

„Útočištěm je i dnes - v době, kdy je mnoho Bělorusů pronásledováno Lukašenkovým režimem,“ zdůraznil šéf resortu diplomacie.

Podle jeho slov Česko pomáhá a je nadále připraveno pomáhat těm, kteří usilují o demokratické Bělorusko.

„Vzhledem k našim vlastním zkušenostem nemůžeme nečinně přihlížet tomu, že režim v Bělorusku používá brutální násilí vůči pokojným demonstrantům, stupňuje represe vůči občanské společnosti, včetně studentů a nezávislých novinářů, a umlčuje opozici,“ uvedl ministr.

Ve svém projevu se Petříček obrátil také na vedení Běloruska.

„Vyzývám běloruskou vládu, aby propustila všechny politické vězně, ukončila veškeré represe, navázala dialog s vlastními občany, kteří nežádají nic víc, než respektování jejich občanských práv, včetně práva na férové a svobodné volby“ podotkl.

Vyzdvihl, že v dějinách obou zemí lze za posledních sta let nalézt podobnosti a český a běloruský národy si jsou kulturně blízké.

„I z důvodu nám osud vaší země není lhostejný,“ poznamenal ministr.

Petříček přišel s myšlenkou, aby za 30 let Bělorusko dokázalo zapomenout na to, jaké je to žít „v nesvobodné zemi“. V této souvislosti nechyběla zmínka o tom, co se dělo před 30 lety na území jeho rodné země.

Na závěr ministr zahraničí odkázal na slova Václava Havla, když žádal, aby Bělorusové nevzdávali naději ve svobodné Bělorusko.

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne,“ uzavřel.

Problematické volby v Bělorusku

V druhé polovině loňskéjo roku v Bělorusku došlo k protestům kvůli výsledkům prezidentských voleb z 9. srpna, ve kterých s 80 % hlasy zvítězil dosavadní prezdient státu Alexandr Lukašenko.

Podle mnohých ale byly volby zmanipulované a ve skutečnosti je vyhrála Světlana Tichanovská, která dle Ústřední volební komise obsadila druhé místo s 10,09 %.

Zmíněné protestní akce, které mají formu pochodu, se tradičně konaly o nedělích.

Demonstranti každý večer vycházeli do ulic na neschválené protestní akce, policie je rozháněla pomocí vodních děl, slzného plynu, zábleskových granátů či gumových projektilů. Několik demonstrantů zahynulo, mnoho lidí včetně příslušníků bezpečnostních složek bylo hospitalizováno.

Evropská unie výsledky voleb v Bělorusku neuznala a odsoudila „násilí vůči účastníkům pokojných protestních akcí“. Kromě toho Brusel oficiálně zavedl sankce proti běloruskému prezidentovi, kterého obvinil z represí vůči opozičním kandidátům, pokojným demonstrantům, a také ze zastrašování novinářů.