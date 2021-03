Ovčáček si podal Piráty a liberální novináře. Pražská kavárna musí zuřit

„Pozoruhodné je sledovat pravicové politiky a novináře, kteří se nyní snaží sami sebe přesvědčovat, dokonce veřejnými vyznáními, že Piráti nejsou progresivní levice, co se nezakecá,“ uvedl na svých sociálních sítích Ovčáček a dodal: „Je to opakování chyb demokratických stran z let 1946-1948.“

​O několik minut později připojil další vyjádření věnované Pirátům. Doprovodil ho odkazem na článek portálu Seznam zprávy, kde se novináři toho portálu snaží Piráty očistit od údajných nepravd, které jsou vůči nim směřovány.

„U progresivní levice nic překvapivého: Mluvčí Českých elfů, který je zároveň ředitelem institutu zřízeného Prahou, kde vládnou Piráti, vyrazil v kampani na pomoc – Pirátům,“ okomentoval článek mluvčí Hradu.

​Ovčáček také poukázal na skutečnost, že mnozí novináři médií hlavního proudu v rozhodujících okamžicích historie selhávají ve svém poslání.

„Možná vás překvapuje, proč četná média otevřeně podporují progresivně levicové Piráty. Historie této země nás učí, že novináři ve zlomových okamžicích vlasti často selhávali,“ kritizoval práci žurnalistů mluvčí Miloše Zemana.

​O několik minut později hradní mluvčí upozornil na vztahy mezi Piráty a politickými neziskovými organizace usilujícími o ovlivňování společnosti. Tyto organizace, podle názoru Jiřího Ovčáčka, budou vystupovat jako takzvaní nezávislí experti a vyvracet tvrzení, že Piráti jsou neomarxisté a extrémní levice.

„Důležité je si uvědomit sílu vztahu mezi Piráty a politickými neziskovkami. Tyto neziskovky, které mají přízeň Pirátů, pak zasahují do volební kampaně v roli „nezávislých expertů“. Například nyní budou vyprávět, že Piráti nejsou neomarxisté, a každý, kdo to tvrdí, šíří hoaxy,“ uvedl na svém Twitteru mluvčí Hradu.

​„Piráti jsou zlo“

Kriticky se vůči Pirátům v posledních dnech opakovaně vyjádřil i bývalý prezident Václav Klaus. Včera ve svém prohlášení, které publikoval Institut Václava Klause, uvedl, že Česko se po letošních volbách do parlamentu již nemusí nikdy vrátit k normálnímu životu.

„Nacházíme se nejen v kovidových lockdownech a omezeních, které veřejnost mimořádně trápí a popuzují, a mne s ní, ale i v mimořádně nebezpečné politické situaci. Naše země směřuje k podzimním parlamentním volbám, jejichž výsledky mohou znamenat, že se již nikdy nevrátíme k normálnímu životu. Hrozí, že naší zemi zbyde jediná volba: buď (premiér Andrej – red.) Babiš, anebo neomarxističtí Piráti,“ prohlásil bývalý president.

V komentáři na televizi XTV před několika dny uvedl, že Piráty považuje za „zlo dnešní doby“, a z jejich politického působení prý cítí nebezpečí.

„Myslím si, že spadnout z bláta do louže tím, že někteří političtí naivkové porazí dneska Babiše a dostanou (Ivana – red.) Bartoše, to já považuji za Pyrrhovo vítězství. Dokonce v tomto smyslu si myslím, že Babiš je stará struktura. A ty staré struktury jsou trošku omšelé a méně nebezpečné, zatímco Bartoš je nová, neomšelá struktura a v tomto smyslu více nebezpečná,” řekl na XTV Václav Klaus.