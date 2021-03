„Principy jsou pro papaláše důležitější než životy občanů.“ Davida zklamalo řešení Rady EU v otázce nedostatku vakcín

Europoslanec Ivan David na svém Facebooku informoval o tom, jak proběhlo nedávné zasedání Evropské rady věnované problému váznoucích dodávek vakcín proti koronaviru. Uvedl, že výsledek jednání byl pro něj zklamáním, protože se šéfové států a vlád EU neshodli podle Davida na ničem, co by mohlo očkování v Evropské unii již nakonec urychlit.

Jak poznamenává David, EU zaostává v očkování zejména kvůli nedostatku vakcín. I když si je členské státy EU zaplatily přes unijní rozpočet, dodavatelské firmy v důsledku omezených výrobních kapacit nebyly schopné dodat vakcíny ve smluveném objemu, a teď je dluží. Vzhledem k tomu, že se podstatná část vakcín vyváží ze zemí EU, Brusel plánoval tento vývoz zakázat. David však sdělil, že export nebude zastaven, jen se rozšíří jeho regulace.

„Šéfové států a vlád EU se shodli pouze na tom, že budou sledovat stav ne/dodávek od farmafirem vybraných Evropskou komisí. Zákaz vývozu vakcín v Radě vetovala německá kancléřka Angela Merkelová a holandský premiér Marc Rutte,“ uvedl Ivan David.

Jak poznamenává britský deník The Telegraph, vývoz vakcíny z belgické továrny společnosti Pfizer do Spojeného království by neměl být v budoucnu omezen zejména kvůli obavám unie o eskalaci obchodní války. Podle Davida však má důvod odmítnutí zákazu exportu spíše ideologickou povahu.

„Prý by to bylo narušením principu volného trhu, na němž je EU postavená a který dlouhodobě prosazuje. Principy jsou pro papaláše zřejmě důležitější než životy občanů, kteří je do funkcí zvolili. Při svém rozhodování nejvyšší evropští bafuňáři ignorovali vynucování principu „pacta sunt servanda“ - neboli „smlouva zavazuje“, kterou obsahovalo již právo ve starém Římě,“ tvrdí David.

Problémem navíc podle něj je, že firmy, které se ve smlouvách s EU zavázaly dodat členským státům vakcíny, tento závazek neplní, a samotné smlouvy jsou přitom utajovány. To podle Davida dělá nejasným, jaký mechanismus obrany je v nich vyhrazen pro členské státy, kterým dodavatelé vakcíny dluží.

„Zde je na místě si položit otázku, proč vlastně za členské státy smlouvy vyjednávala a podepisovala Komise? Podle Smlouvy o EU a o fungování EU není zdravotnictví v působnosti Unie. Smlouva sice umožňuje jednomyslným rozhodnutí Evropské rady svěřit některé pravomoci členských států Unii. Otázkou však je, proč zrovna v tomto případě? Komise tvrdila, že vyjednáním jedné velké zakázky dokáže dohodnout lepší podmínky, než na které by dosáhly jednotlivé členské státy. A že tím zabrání zmatkům a protěžování bohatších zemí na úkor těch s menším státním rozpočtem,“ píše David.

Europoslanec však upozorňuje, že komisi se nepodařilo realizovat nic z toho, co slibovala za předání této pravomoci. V EU totiž podle jeho slov probíhá očkování pomaleji než ve Velké Británii, která z EU odešla, pomaleji než v Izraeli, nebo USA a Rusku. David se tak domnívá, že skutečný důvod toho, proč komise uzavírala smlouvy za členské státy, se má hledat ve stavu unijního práva ve srovnání s právem členských států

„Právo EU nezakotvuje úpravu vyvlastnění. Právní řády členských států ji umožňují ve veřejném zájmu a za náhradu. Právní řády západoevropských zemí umožňují vyvlastnit i patenty. (…) Pokud by si dodávky vakcín nasmlouvaly členské státy samy, mohly by si do smluv dát klauzule umožňující v případě neplnění nasmlouvaných dodávek patenty vyvlastnit a výrobu vakcín zadat jako generikum jiným továrnám s volnými výrobními kapacitami,“ poukazuje David.

Očkování by tak podle něj běželo mnohem rychleji a pandemie by mohla být zastavena dříve, než vir zmutuje. Evropská politická elita se však podle Davida nachází pod vlivem farmaceutických koncernů, které mají odlišné zájmy než veřejnost. „Vlastníci farmaceutických gigantů – banky a penzijní a investiční fondy – zřejmě chtějí, aby proběhlo několik vln pandemie s nutností opakovaného očkování na více variant zmutovaného koronaviru. Více variant znamená větší kšefty a větší zisky,“ poukázal David

„Je smutné, že šéfové vlád v tomto boji nehájí zájmy občanů, kteří je do funkcí vyslali, ale zájmy farmaceutických gigantů a jejich vlastníků,“ shrnul europoslanec.