Zahradil popřál bezvěrcům hezké jarní volno. V komentářích se ozval Kalousek a dostal nečekanou odpověď s narážkou

Zahradil zveřejnil svůj nový post na Twitteru, ke kterému připojil i snímek obrazu Alfonse Muchy s názvem Jaro.

„Všem, kdo slaví o víkendu prostě jen Svátky jara, zejména všem bezvěrcům, ateistům, agnostikům, sekularistům atd. (tedy většině zdejší populace): hezky si je přes všechna covidová omezení užijte,“ uvedl.

Pod tímto statusem se objevila reakce i bývalého poslance Miroslava Kalouska: „Člověk, který umí pomoct druhému v nouzi a projevit empatii vůči jeho trápení, není bezvěrec bez ohledu na to, zda dodržuje či nedodržuje náboženské rituály. A to není většina populace. Hezké Velikonoce,“ napsal.

Všem, kdo slaví o víkendu prostě jen Svátky jara, zejména všem bezvěrcům, ateistům, agnostikům, sekularistům atd. (tedy většině zdejší populace): hezky si je přes všechna covidová omezení užijte.

Alfons Mucha: Jaro, 1896 pic.twitter.com/7qNDB1atA5 — Jan Zahradil (@ZahradilJan) April 2, 2021

​Zahradil však neváhal a Kalouskovi vzápětí odpověděl. „Nemíním s vámi vést spor o svátcích jara zrovna během nich, pane ex-kolego. Prožijte si je, jak nejlépe umíte,“ napsal.

Nemíním s vámi vést spor o svátcích jara zrovna během nich, pane ex-kolego🙂. Prožijte si je, jak nejlépe umíte. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) April 2, 2021

​Výbuch hněvu

Nutno podotknout, že to není poprvé, co si Zahradil s Kalouskem vyměnili zprávy skrz sociální síť. V minulém roce zavzpomínal Zahradil na to, jak se Miroslav Kalousek dopustil výbuchu hněvu. A dostal okamžitou odpověď od bývalého ministra financí. Jednalo se o urážku dvou tehdejších europoslanců z roku 2011, když se Kalouskovi údajně nelíbila kritika týkající se jeho jazykových dovedností. Kalousek obvinil Zahradila z překrucování případu.

Ve svém tweetu se bývalý 1. místopředseda ODS Jan Zahradil rozhodl oprášit vzpomínky z roku 2011, kdy se tehdejší český ministr financí Miroslav Kalousek ostře opřel do dvou českých europoslanců. Podle slov Zahradila důvodem rázné kritiky ze strany Kalouska bylo to, že europoslanci Hynek Fajmon a Ivo Strejček poukázali na slabé jazykové znalosti českého ministra.

Vzpomínku europoslance Zahradila nenechal bez povšimnutí ani samotný Miroslav Kalousek. Bývalý ministr financí se přiznal, že udělal chybu, a to kvůli svým nervům. Dále však prohlásil, že výklad této situace ze strany Zahradila je zkreslený a že důvodem tohoto tweetu není nic jiného než jeho zloba.

Následně Zahradil ve své odpovědi na komentář Kalouska zdůraznil, že bývalý ministr je náchylný k tomu, aby vinil ostatní. „Vy máte prostě smůlu, každý vám v politice křivdí,“ píše Zahradil. V témže komentáři europoslanec naznačil, že politická kariéra Kalouska nebude moc dlouhá. „Ale nebojte, už to nebude dlouho trvat,“ vyjádřil svůj předpoklad dotyčný.